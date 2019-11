Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 6 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 6: En caso de pérdida de memoria (A Gifted Man: In Case of Memory Loss) EEUU. / 2011 / 42 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: David Platt Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal El Dr. Michael se cita con un nuevo paciente: un exfutbolista que hace años se sometió a una operación que cambió fatalmente su vida. Por último, el neurocirujano examina a un enfermo que sufre estrés post-traumático.

TELECINE (Send. Del Oeste) HORIZONTES AZULES Título original: The Far Horizons USA / 1955 / 108 min. / Aventuras. Western / Histórico. Naturaleza / Siglo XIX / Color / Subtitulada / Estreno Dirección: Rudolph Maté Reparto: Fred Mac Murray, Charlton Heston, Donna Reed, Barbara Hale Año 1803. El capitán M. Lewis (Mac Murray) , secretario particular del Presidente Thomas Jefferson (1801-1809) , se encuentra en Virginia, en una lujosa fiesta, a punto de declararle su amor a Julia Hancock, la hija del dueño de la mansión. En ese momento recibe la noticia de que los Estados Unidos han comprado a Francia la Louisiana y que el Presidente reclama su presencia para encomendarle una misión: dirigir una expedición que explore los nuevos territorios. Lewis pide que le acompañe con igual rango su amigo William Clark (Heston) . Completamiento: Bienvenida del programa Avances de Horizontes azules El animado del oeste: El Pequeño Tombstone El clip del oeste: Cantan: Brook y Dunn Tema: Me extrañarás cuando ya no esté Próximamente Complaciendo peticiones: Veracruz Comentario del filme Horizontes azules