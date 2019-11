Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 7 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 7: En caso de exposición (A Gifted Man: In Case of Exposure) EEUU. / 2011 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Peter Werner Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal Sinopsis: Cuando el Dr. Michael Holt descubre que un paciente que padece un tumor cerebral maligno ha cometido un horrible crimen, tratará de salvar su vida. Entretanto, una mujer bombero que parece estar desorientada es llevada a Holt Neuro para ser evaluada. Noticine

TELECINE ATRÁPAME SI PUEDES Título original Catch Me If You Can Estados Unidos / 2002 / 140min / Acción / Reposición / Color Dirección: Steven Spielberg Reparto: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams Basada en una historia real. En los años sesenta, Frank W. Abagnale (Leonardo DiCaprio) era un joven y escurridizo delincuente que adoptaba diversas identidades (médico, abogado o copiloto de líneas aéreas) . Carl Hanratty (Tom Hanks) , un agente del FBI, tenía la misión de seguir su pista y capturarlo para llevarlo ante la justicia, pero Frank siempre iba un paso por delante de él. No necesita completamiento.