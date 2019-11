Cartelera de la TV cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS POR AHÍ VIENE EL CASCARRABIAS México / 2018 / 97 min / Animación / Estreno / Color / Director: Andrés Couturier Reinos de globos, dragones de la policía y brujos felices son exactamente como Terry recordaba los cuentos de hadas de su abuela. Excepto que son reales y definitivamente no es ‘alegre’. Completamiento: ESTACIÓN HABÍA UNA VEZ: EL ASNO, EL GALLO Y EL LEÓN ESTACIÓN ANIMADOS: AVENTURAS SÚPER MARIO BROS. MIMA TU MAMI MARIO ESTACIÓN SABER: CUIDEMOS NUESTRO PLANETA

03:15PM PENSANDO EN 3D DETECTIVE DEE Y LOS CUATRO REYES CELESTIALES Detective Dee: The Four Heavenly Kings (Di Renjiezhi Sidatianwang) . Título original 2018 / 131 min / China / Acción. Fantástico / subtitulado al español / estreno. Dirección: Tsui Hark Reparto: Carina Lau, Lin Gengxin, Mark Chao, Feng Shaofeng El detective Dee se ve obligado a defenderse contra las acusaciones de la emperatriz Wu mientras investiga una ola de crímenes. Completamiento: Corto animado “Un pequeño paso” Fragmento de Fidel: Imágenes en la memoria. Capítulo 10.

05:45PM ORÍGENES Censura en el teatro de la cuba colonial ENTREV: Esther Suárez Durán Podía decirse que según las leyes que regían en la Cuba colonial, un criollo podía ser sancionado por los motivos más inverosímiles. las representaciones teatrales y el comportamiento del público no escapaban a estas restricciones. la censura teatral estuvo recogida en varios códigos y resoluciones