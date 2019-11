Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 8 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 8: En caso de falta de comunicación (A Gifted Man: In Case of Missed Communications) EEUU. / 2011 / 42 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Peter Werner Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal Sinopsis: Rita planea darle una sorpresa a su hijo en el Día de Acción de Gracias, iniciativa que se ve interrumpida cuando el joven sufre un accidente de moto. El Dr. Michael acude en su ayuda para intentar salvarle la vida, mientras los doctores Sykora y Barnes reaniman a un paciente que ha decidido no ser objeto de ningún tratamiento de reanimación. Noticine