Cartelera de la TV cubana

07:00PM 4×4: Clásicos: Steve Miller Band Featuring: W. Khalifa ft. C. Puth / M. Cyrus ft. The flaming lips / J. Legend ft. Common Latinos: Marc Anthony Más solicitado: H. E. R. / Dua Lipa ft. St. Vincent / Janelle Monáe Monografías: Steve Miller Band, Marc Anthony

08:30PM Espectador Crítico: Lo mejor de los enemigos Título original: The Best of Enemies Año: 2019 Duración: 133 min. País: Estados Unidos Dirección: Robin Bissell Reparto: Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Anne Heche, Wes Bentley, John Gallagher Jr. , Bruce McGill, Jessica Miesel, Rhoda Griffis, Caitlin Mehner, Sope Aluko, Ned Vaughn, Babou Ceesay Género: Drama | Biográfico. Basado en hechos reales. Años 60. Amistad. Drama social. Racismo Sinopsis: La amistad entre Ann Atwater (Henson) , un activista negro sin pelos en la lengua, y Clairborne Paul Ellis (Rockwell) , un miembro de alto rango del KuKlux Klan, es el foco de atención de “The Best of Enemies”. Ambientada en los años 60, justo en el momento álgido del movimiento por los derechos civiles que sacudió Norteamérica, ambos personajes entablan una curiosa relación. Invitado: Prof. Dagoberto Rodríguez de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana.