Razones de una fuerte simbiosis.

Por SAHILY TABARES

Fotos: LEYVA BENÍTEZ

El universo humano es interactivo por esencia y naturaleza. En él, los productos comunicativos tienen amplia connotación dada su intencionalidad creativa tanto en la filmografía como en la escritura que nutren el enriquecimiento de saberes.

Los individuos acumulan conocimientos objetivos y relaciones afectivas con las cosas, ambos influyen en el disfrute de mensajes lingüísticos y visuales que se modifican en dependencia del estado emocional de las personas y los contextos.

En dicho ámbito, el cine y el libro mantienen una fuerte simbiosis de elementos diversos: la tecnología, el arte, la especialización profesional, el proceso industrial, estos son indispensables en la realización de películas y publicaciones editoriales.

Validan tales consideraciones títulos de Ediciones ICAIC que se presentan en La Habana a propósito de la edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Entre ellos, Los amores contrariados: García Márquez y el cine, de la costarricense María Lourdes Cortés, quien analiza en 326 páginas las adaptaciones cinematográficas a la narrativa del Premio Nobel de Literatura. En especial, despierta gran interés el capítulo dedicado a la relación del escritor con la tragedia Edipo rey, de Sófocles. El Gabo realizó el guion junto con Jorge Alí Triana, ambos enfrentaron la aventura de llevar a la contemporaneidad ese clásico, desde la perspectiva de la violencia colombiana.

Según refirió García Márquez: “Edipo rey fue la primera gran conmoción intelectual de mi vida. Ya sabía que iba a ser escritor y cuando leí aquello, me dije: Este es el tipo de cosa que quiero escribir. Yo había publicado algunos cuentos y, mientras trabajaba en Cartagena como periodista, estaba tratando de ver si terminaba una novela. Recuerdo que una noche hablaba de literatura con un amigo –Gustavo Ibarra Merlano, que además de poeta es el hombre que más sabe en Colombia sobre derechos de aduana–, y él me dijo: Nunca llegarás a nada mientras no leas a los clásicos griegos”.

Sin duda, numerosas interrogantes despeja Cortés en la acuciosa investigación que devela los particulares vínculos de García Márquez con el audiovisual; de crítico de cine en los años mozos se convirtió en guionista en México antes de escribir Cien años de soledad.

Otro volumen de especial interés para los lectores-cinéfilos es Señores de la oscuridad. El gótico en el cine, del narrador, ensayista y poeta Alberto Garrandés. Más que un ensayo al uso, el texto deviene una reflexión en varios niveles sobre puestas que la historia del séptimo arte agrupa en un recinto lleno de sombras. El autor acude a descripciones analíticas y al significado del gótico en tanto proceso de actos, figuras, personajes y palabras.

Por otro lado, quienes disfrutan conocer el acervo cultural de nuestra nación quedarán gratamente complacidos al leer Trovar el cine, de Carlos E. León, documentalista y fundador del Movimiento de la Nueva Trova. En 212 páginas reúne entrevistas a reconocidos poetas, cantautores y cineastas de Cuba y Latinoamérica. Ideas, confesiones, pensamientos, vivencias, estados de ánimo, urgencias personales, poéticas diversas, fluyen en diálogos con Vicente Feliú, Alejandro García (Virulo), Chiara Varese, Noel Nicola, Manuel Argudín, Rafael Rey, Augusto Blanca, Miryam Quiñones, Maggie Mateo, Raúl Rodríguez, Miriam Talavera, Isabel Santos y Corina Mestre.

Al catálogo de Ediciones ICAIC también pertenecen relatos dirigidos a los públicos infantil y juvenil. Alas en el cine, de Olga Marta Pérez, recrea las aventuras de un despierto murciélago y un halcón, celoso guardián del maravilloso tesoro encontrado en un antiguo filme.

Por primera vez en Cuba, de Omar Felipe Mauri, retoma la serie homónima de dibujos animados creada en 2017 por los Estudios de Animación del ICAIC, a partir del argumento y el guion de este autor. Oportuno e instructivo, el libro patentiza 60 acontecimientos relacionados con diversos temas, entre ellos, los juegos de béisbol, la primera semilla de mango, el debut del medio televisivo en la Isla y el horario de verano.

Sin duda, el andar del tiempo ordena y establece jerarquías en todas las etapas de la vida, lo esencial es indagar, leer imágenes y textos, descubrir lo invisible en provecho del mejoramiento humano.