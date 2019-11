Salvó de los nazis a más de 400 niños antes de ser el mayor mimo de la historia

Vista desde lejos, la escena era extraña. Casi surrealista. Y repetida a lo largo del tiempo…

Los niños son judíos. Los comanda Georges Loinger, primo del danzarín y jefe de la unidad secreta de la Resistencia Francesa llamada Oeuvre de Secours aux Enfants: grupo judío de ayuda que sacaba a niños del espanto de la Francia ocupada por las tropas nazi.

La historia dirá que el intrépido y longevo Loinger –murió en 2018 a los 108 años– y su compañero- salvaron no menos de 350 niños recluidos en un orfanato.

El payaso danzarín y silencioso era Marcel Manguel (Estrasburgo, 1923-Cahors, 2007), que después de la guerra sería llamado “El poeta del silencio”: mutismo que lo ayudó a salvar a otro centenar de niños.

Al respecto el artista expresó:

“Viajar con grandes grupos de ellos no era nada fácil, y muy peligroso, porque los soldados nazis de los retenes eran estúpidos…, pero no tanto. Mi arma secreta era mi entrenamiento como mimo. Jugábamos a que nadie hablara. Ni yo, ni ellos. Marchaban, se reían, creo que me amaban, y sé que muchos años después comprendieron que yo luchaba por sus vidas.”