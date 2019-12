Cartelera de la TV cubana

09:45PM VALE LA PENA COMO SI YO FUERA UN CLAVO Un gran psicólogo, decía que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. . . hay que tratar de no serlo.

TELECINE (Arte 7) UN AMOR PARA RECORDAR See You Soon (Titulo Original) EEUU. / 2019 / 104 Min. / Drama romántico / estreno / color / subtitulado al español Dir: David Mahmoudieh Int: Liam McIntyre, Jenia Tanaeva, Harvey Keitel, Una estrella del fútbol estadounidense sufre una lesión que amenaza su carrera poco antes de la celebración de la Copa del Mundo, y durante su recuperación se embarca en un romance con una madre soltera europea. Completamiento: Jardín Nacional de Orquídeas. Singapur (0: 13: 12)