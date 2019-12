Cartelera de la TV cubana

10:08AM CINEMAINDIO SOMOS UNA FAMILIA (WE ARE FAMILY) INDIA-AUSTRALIA / DRAMA / 2010 / T: 1: 58 / DIR: SIDDHARTH MALHOTRA INT: KAREENA KAPOOR, KAJOL, ARJUN RAMPAL Maya vide en Sydney, se ha separado de su esposo, Aman, y tiene 3 hijos: Aaliya, Ankush, and Anjali. Aman está enamorado de la diseñadora de modas, Shreya Arora y planea casarse pronto con ella. Sus intentos de presentarla y acercara a su familia se deshacen varias veces, porque a sus hijos y a Maya ella no les agrada, y la han apodado ‘Daayan’ (bruja) . Pero las cosas cambian después de Maya es diagnosticada con cáncer cervical, por lo que busca una “madre” adecuada para sus hijos tres hijos.