Cartelera de la TV cubana

TELECINE EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS Título original: The last witch hunter Estados Unidos / 2015 / 106min / Fantástico / Reposición / Color Dirección: Breck Eisner Reparto: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood. Kaulder es un cazador de brujas que resulta inmortal tras recibir una maldición y en el mundo actual sigue defendiendo a los humanos de esos seres. Belvial, un hechicero muy poderoso es uno de sus mayores enemigos. Kaulder es el último miembro de su casta de cazadores de brujas. Completamiento: Las mujeres de Irán- Behnaz Shafiei (0: 10: 50)

TELECINE (Cine de comedia) ¡MAMMA MÍA: VAMOS OTRA VEZ! MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! (Titulo Original) Reino Unido / 2018 / 108 Min. / Comedia musical / reposición / color / subtitulado al español Dir: Ol Parker Int: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Walters El filme nos lleva de viaje al verano donde comenzó todo. Desde su vida en el presente, los protagonistas de “¡Mammamia!” nos cuentan los hechos acontecidos el mágico verano en el que comenzó esta historia de los tres posibles padres de Sophie.