Cartelera de la TV cubana

02:00PM ARTE 7 MI AMIGO ENZO The Art of Racing in the Rain (Titulo Original) EEUU. / 2019 / 109 Min. / Comedia dramática / estreno / color / subtitulado al español Dir: Simon Curtis Int: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kevin Costner, Kathy Baker Gracias al vínculo especial que le une a su dueño Denny Swift, un aspirante a corredor de Fórmula 1, Enzo tiene una espectacular visión de la condición humana y da por hecho que las técnicas que uno necesita para ganar una carrera son las mismas que se necesitan para desenvolverse felizmente y con éxito por el viaje de la vida. La película recorre la historia de Denny y los amores de su vida: su mujer Eve, su hija Zoë, y por último su mejor amigo, su perro Enzo. EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 10 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 10: En caso de un rayo caído del cielo (A Gifted Man: In Case of a Bolt From the Blue) EEUU. / 2012 / 41 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: John David Coles Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal Mientras se ocupa de varios pacientes en la clínica durante una ventisca, el Dr. Michael comienza a mostrar síntomas de una grave enfermedad que requiere una inmediata intervención quirúrgica. Noticine