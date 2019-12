Cartelera de la TV cubana

10:07AM CINEVISION LO QUE ELLOS QUIEREN (WHAT MEN WANT) EEUU / COMEDIA ROMÁNTICA / 2019 / TIEMPO 1: 57 DIRECTOR: ADAM SHAKMAN INT: TARAJI P. HENSON WENDY MC LENDON MAX GREENFIELD Ali Davis es una agente deportiva exitosa que constantemente es rechazada por sus colegas masculinos. Esperaba ser socia de la agencia en la que trabaja. Sin embargo, ella no recibe el título ya que alguien no votó por ella. Después de que su jefe le dice que parte de la razón por la que no hizo pareja es básicamente porque no se conecta bien con los hombres, comienza a preguntarse qué más necesita hacer para tener éxito en el mundo de un hombre. Después, Ali anuncia a toda la compañía que ella será la que firme a la próxima superestrella del baloncesto, Jamal Barry.