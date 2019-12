Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 10 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 10: En caso de un rayo caído del cielo (A Gifted Man: In Case of a Bolt From the Blue) EEUU. / 2012 / 41 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: John David Coles Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal Mientras se ocupa de varios pacientes en la clínica durante una ventisca, el Dr. Michael comienza a mostrar síntomas de una grave enfermedad que requiere una inmediata intervención quirúrgica. Noticine