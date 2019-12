Cartelera de la TV cubana

09:24AM MINICINEMA ALVIN Y LAS ARDILLAS I PARTE Año 2007 Duración 90 min. País Estados Unidos Dirección Tim Hill Género Comedia, Animacion, Musical Sinopsis Después de probar suerte con un desesperanzado compositor, tres ardillas muy peculiares, Alvin, Simon y Theodore, deciden hacer de la casa de Dave la suya propia. Enseguida las ardillas se dan cuenta de la necesidad de convencer a Dave de que las deje vivir en su casa para demostrarle que no sólo pueden andar como una persona. . . ¡sino que pueden cantar! No tardarán en revelarse como la sensación musical del momento, mientras Dave se convierte en algo más que en su compositor; en su padre. Los problemas comienzan cuando las ardillas comienzan a darse cuenta de su éxito y se rebelan contra Dave.

01:33PM + LATINOS Talento: Juanes ft. Sebastián Yatra “Bonita” / Greeicy ft. Luciano Pereyra “Te estás enamorando de mí” / Natalie Pérez “Un té de tilo” / Jorge Drexler ft. No te va a gustar “De nada sirve”

05:36PM FILMECITO BARBI Y LOS DELFINES MAGICOS Año 2017 Duración 63 min. País Estados Unidos Dirección Conrad Helten Género Animación, Aventuras, Fantástico Sinopsis Barbie y sus hermanas visitan a Ken, que está trabajando en un arrecife de coral estudiando el mundo marino y a los delfines. Aunque su jefa no quiere que se acerque a uno de ellos. Allí conocen a Isla, una amiga especial con un gran secreto, que también está tratando de salvar al delfín que tienen en el arrecife.