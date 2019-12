Cartelera de la TV cubana

11:30AM MUSICA TOP PROGRAMA 13 1- Justin Moore – “The Ones That Didn’t Make It Back Home”, 2- Kendrick Lamar ft. Zacari – LOVE”, 3- Lil Dicky feat. Chris Brown – “Freaky Friday”, 4- Marshmello& Kane Brown – “One Thing Right”, 5- Meghan Trainor -” No Excuses”, 6- Taylor Swift – “You Need To Calm Down”, 7- The Chainsmokers, Bebe Rexha – “Call You Mine”

03:30PM MUSICA TOP Programa 13 1- Justin Moore – “The Ones That Didn’t Make It Back Home”, 2- Kendrick Lamar ft. Zacari – LOVE”, 3- Lil Dicky feat. Chris Brown – “Freaky Friday”, 4- Marshmello& Kane Brown – “One Thing Right”, 5- Meghan Trainor -” No Excuses”, 6- Taylor Swift – “You Need To Calm Down”, 7- The Chainsmokers, Bebe Rexha – “Call You Mine”