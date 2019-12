Cartelera de la TV cubana

04:05AM MULTICINE NO ES PAÍS PARA VIEJOS (NO COUNTRY FOR OLD MEN) EEUU. / DRAMA ACCIÓN / 2007 / T: 2: 02 / DIR: JOEL COEN Y ETHAN COEN INT: JOSH BROLIN, TOMMY LEE JONES, JAVIER BARDEM En 1980, en la frontera de Texas, cerca de río Grande, Llewelyn Moss, un cazador de antílopes, descubre a unos hombres acribillados a balazos, un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo. Premios2007: 4 Oscar: mejor película, director, guión adaptado y actor sec. 2007: 2 Premios Globos de Oro: mejor guión y secundario. 2007: 3 Premios BAFTA: Mejor director, actor sec. (Bardem) y fotografía. 2007: 1 Premio David di Donatello: mejor film extranjero 2007: Festival de Cannes: Sección oficial – Nominada a la Palma de Oro 2007: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película, director, guón, actor sec. 2007: American Film Institute (AFI) : Top 10 – Mejores películas del año 2007: 3 Critics’ Choice Awards: Mejor película, director, actor sec. 2007: 3 Premios National Board of Review: Mejor película, reparto, guión adaptado 2007: Asociación de Críticos de Chicago: Mejor película, Director, Guión adap.