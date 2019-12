Cartelera de la TV cubana

CANAL CLAVE – VIERNES 27 DICIEMBRE 2019

09:00AM CUBANOS EN CLIP NO. 359

10:00AM MÚSICA HABANA JAN CRUZ Cantautor cubano, graduado de la especialidad de bajo eléctrico en la Escuela Nacional de Arte

10:30AM ONDA RETRO AJIACO. Programa variado: Midnight Blues. Gary Moore, Litter Girl Blues. Janis Joplin, Angle Easy. Man, The Hollies. He aint heavy he is my brother, Arnold`s Tent. Man, Flying Burritos Brother. The older guys

11:00AM VOCES Y CUERDAS LOS QUINTETOS Sps: Se estará hablando de la sonoridad que caracteriza a este tipo de pequeño formato, además de presentar nuevos exponentes. Entrevistados: Raymundo Villaurrutia (/ director de “vocal Retro) , Lorenzo Vaquero (director Villazul) y Félix Contreras (poeta y escritor) Talento: quinteto “Vocal Retro” y “Villazul”.

11:30AM COLECCIÓN SALSERA NO. 141 Osdalgia – Ni odio, Alain Daniel – Dale conga, Alex Matos – Lo malo se va bailando, Canela ft. Julio Valdés- Pare cochero, Digna Guerra y Coro Nacional de Cuba – Dale como es, Hailaft. Armando Manzanero -Me vuelves loco

12:00PM CONCIERTOS PREFERIDOS AMERICO

07:00PM VOCES Y CUERDAS LOS QUINTETOS Sps: Se estará hablando de la sonoridad que caracteriza a este tipo de pequeño formato, además de presentar nuevos exponentes. Entrevistados: Raymundo Villaurrutia (/ director de "vocal Retro) , Lorenzo Vaquero (director Villazul) y Félix Contreras (poeta y escritor) Talento: quinteto "Vocal Retro" y "Villazul".

09:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 359