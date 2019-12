Cartelera de la TV cubana

03:15PM PENSANDO EN 3D TIEMPOS DE BRILLAR Shine. Título original 2017 / 96 min / Estados Unidos / Drama | Música. Baile / subtitulado al español / estreno Dirección: Anthony Nardolillo Reparto: Musetta Vander, David Zayas, Alysia Reiner, Gilbert Saldivar Dos hermanos puertorriqueños, Ralphi Matas (Jorge Burgos) y Junior (Gilbert Saldivar) , que fueron una vez los mejores bailarines latinos de Harlem y maestros de la salsa, se separaron tras una tragedia, pero años después vuelven a encontrarse, enfrentados en lados opuestos de un problema de gentrificación del barrio. Completamiento: Serie animada Larva “Capullo” Cortometraje “Cuanto más allá del dinero” Material “Top 10 películas más anticipadas” Tráiler de película “Aves de presa” Video clip de Leoni Torres y Gilberto Santa Rosa “No puedo parar” Fragmento de los videos clips: Love someone de Lukas Graham Me! de Taylor Swift y Brendon Urie Sunflower de Post Malone y Swae Algo especial de Rio Roma y Descemer Bueno Lento de Thalía y Gente de zona Calma de Pedro Capó y Farruko Ya tú no coronas de Maikel Blanco y su salsa mayor Me voy de Cimafunk

LA PELÍCULA DEL SÁBADO RÁPIDO Y FURIOSO: HOBBS & SHAW 2019 / 135 min / Estados Unidos / Acción / EST DIR David Leitch INT Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson) , un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y del solitario mercenario Shaw (Statham) , ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas.