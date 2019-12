Cartelera de la TV cubana

CANAL CLAVE – DOMINGO 29 DICIEMBRE 2019

09:00AM CUBANOS EN CLIP NO. 361

10:00AM VIDEO MUNDO VIDEO MUNDO 079. Eminem – Walk On Water, . The Chainsmokers – You Owe Me, . 5 Seconds Of Summer – Want You Back, . Postmodern Jukebox con Robyn Adele Anderson – New Rules, . Demi Lovato – Tell Me You Love Me, . Post Malone con Ty Dolla $ign – Psycho, . Kendrick Lamar, SZA – All The Stars

11:00AM MEGA CLIP Mega Clip 022

12:00PM CONCIERTO THE ROLLING STONES

01:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 361

02:00PM VIDEO MUNDO VIDEO MUNDO 079. Eminem – Walk On Water, . The Chainsmokers – You Owe Me, . 5 Seconds Of Summer – Want You Back, . Postmodern Jukebox con Robyn Adele Anderson – New Rules, . Demi Lovato – Tell Me You Love Me, . Post Malone con Ty Dolla $ign – Psycho, . Kendrick Lamar, SZA – All The Stars

03:00PM MEGA CLIP Mega Clip 022

04:00PM CONCIERTO THE ROLLING STONES

05:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 361

06:00PM VIDEO MUNDO VIDEO MUNDO 079. Eminem – Walk On Water, . The Chainsmokers – You Owe Me, . 5 Seconds Of Summer – Want You Back, . Postmodern Jukebox con Robyn Adele Anderson – New Rules, . Demi Lovato – Tell Me You Love Me, . Post Malone con Ty Dolla $ign – Psycho, . Kendrick Lamar, SZA – All The Stars

07:00PM MEGA CLIP Mega Clip 022

08:00PM CONCIERTO THE ROLLING STONES

09:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 361