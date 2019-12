Cartelera de la TV cubana

TELECINE (Pel. del sábado) RÁPIDO Y FURIOSO: HOBBS & SHAW 2019 / 135 min / Estados Unidos / Acción / EST DIR David Leitch INT Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson) , un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y del solitario mercenario Shaw (Statham) , ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. No necesita completamiento.

TELECINE (Cine en familia) EL MISTERIOSO SECRETO DE LA CAJA DE MIDAS Título original: Mariah Mundi and the Midas Box (The Adventurer: The Curse of the Midas Box 2013 / 99 minutos / Gran Bretaña-España / Aventuras. Fantástico | Cine familiar. Steampunk. Secuestros / Desapariciones. Siglo XIX / Color / español / Reposición Dirección: Jonathan Newman Reparto: Michael Sheen, Lena Headey, Sam Neill, Ioan Gruffudd Londres, en plena época Victoriana. El mundo de Mariah Mundi, un chico de 17 años, se viene abajo de repente cuando sus padres desaparecen dejándolos solos a él y a su hermano. Cuando unos desconocidos secuestran al chico, Mariah decide ir al hotel Prince Regent, donde sospecha que está retenido, a trabajar de botones para investigar su paradero. Allí descubre que bajo el edificio hay un submundo secreto y siniestro, lleno de túneles y magia. Completamiento: Avances del filme a exhibir Del mundo del cine: La Capa Temporada 1 Cap. 14 El filme de hoy: Comentario El misterioso secreto del cofre de Midas