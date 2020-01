Cartelera de la TV cubana

02:00PM CINE DE ARTES MARCIALES EL DRAGÓN INVENCIBLE (The Invincible Dragon) 2018 / Hong Kong / Artes Marciales / EST DIR Fruit Chan INT Max Zhang, Juju Chan, Anderson Silva, Stephy Tang Un policía de Hong Kong es apartado del servicio tras fallar en una misión para atrapar a un asesino en serie de policías. Tiempo después, el asesino reaparece en Macao e intenta de nuevo seguir su pista. Completamiento: Museo de Bellas Artes San Pio V de Valencia. (0: 18: 09)

TELECINE (Arte 7) ¿DÓNDE ESTÁS, BERNADETTE? WHERE’D YOU GO, BERNADETTE (Título original) EEUU. / 2019 / 111 Min. / Comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Richard Linklater Int: Cate Blanchett, Kristen Wiig, Billy Crudup, Judy Greer, Bernadette Fox es una mujer de Seattle que lo tiene todo: un marido que la adora y una hija brillante. Cuando desaparece sin dejar rastro de forma inesperada, su familia se embarca en una aventura emocionante para resolver el misterio de dónde puede haber ido Bernadette. Completamiento: Berlín ciudad de canales y ríos DW Doc (0: 05: 43)