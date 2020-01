Cartelera de la TV cubana

Programa 324 -PRIMER CORTO TITULO: One small step DIRECTOR: Andrew Chesworth, Bobby Pontillas PAÍS: EE. UU / GÉNERO: Animación SINOPSIS: Presenta la historia de Luna, una niña china americana que sueña con convertirse en astronauta. -SEGUNDO CORTO TITULO: Un perro busca de su amo en el apocalipsis zombie DIRECTOR: John Kim PAÍS: EE. UU / GÉNERO: Animación SINOPSIS: Un perro que vive en un apocalipsis zombie termina separado de su pequeño amo, el único recuerdo que tiene de él es un zapato que dejó antes de partir. Con el zapato en la boca, el can no se da por vencido y supera peripecias que se encuentra en el camino mientras recorre de toda la ciudad, atraviesa calles donde están muchos zombies; todo para encontrar a su amo. . . -TERCER CORTO TITULO: Trío DIRECTOR: Marcos Chanca PAÍS: España / GÉNERO: Drama SINOPSIS: Nada es veneno, todo es veneno; sólo la dosis permite que algo no sea venenoso. (Estreno)