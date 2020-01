Cartelera de la TV cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO DEFINITIVAMENTE, QUIZÁS título en español rating 6, 2% Definitily, maybe título original Clasificación: CA-5 Lenguaje de adultos. G. B. / 2007 / 1: 51: 42 / comedia romántica / reposición / a color / subtitulado en español Director: Adam Brooks Intérpretes: Ryan Reynolds, Abigail Breslin, Isla Fisher, Rachel Weisz Will Hayes está en pleno proceso de divorcio. Su hija Maya, de diez años, quiere saber cómo era su vida antes de casarse. Will rememora su pasado de joven idealista interesado en la política y le habla, además, sobre tres mujeres a las que adjudica nombres falsos. Maya tendrá que adivinar cuál de las tres es su madre. Valores: humanismo, honestidad Temas: las complejidades del amor y la elección de la pareja adecuada Completamiento: Amira Willighagen en concierto ~ Amazing Grace (0: 05: 03)

09:45PM VALE LA PENA NO ESPERE POR EL EPITAFIO Ahora que empieza el año, es un buen momento para comenzar a hacer al menos parte de lo que se quiere hacer, y no solo de lo que no se hizo. . . Atreverse, poner a prueba, etc.