Cartelera de la TV cubana

01:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL: MATANZAS vs LAS TUNAS EN VIVO 5TO JUEGO DESDE EL VICTORIA DE GIRÓN

09:00PM CINE DEPORTIVO SANGRA POR LA GLORIA (BLEEDFOR THIS) EEUU. / DRAMA BIO. / 2016 / T: 1: 56 / DIR: BEN YOUNGER INT: MILES TELLER, AARON ECKHART, KATEY SAGAL (Biopic de la leyenda del boxeo Vinny Pazienza) . Basada en la increíble historia real de uno de los campeones de boxeo más carismáticos de la historia, Vinny Pazienza (Miles Teller) era nativo de Rhode Island y fue más conocido como “El Demonio de Pazmania” (The Pazmanian Devil) . Cuando un accidente casi mortal le deja con el cuello roto y con el pronóstico de los médicos de que posiblemente no pueda volver a andar, Vinny se alía con el entrenador Kevin Rooney para protagonizar un triunfante regreso al ring. Tema: El Boxeo