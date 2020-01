Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 14 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 14: En caso de codependencia (A Gifted Man: In Case of Co-Dependents) EEUU. / 2012 / 42 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Eriq La Salle Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal Cuando una consentida estrella del pop llega al Centro de Neurocirugía Holt padeciendo una extraña sintomatología y una joven acude a la clínica con síntomas similares el mismo día, los facultativos tratan de descubrir la conexión entre ambos casos

10:45AM VALE LA PENA NO ESPERE POR EL EPITAFIO Ahora que empieza el año, es un buen momento para comenzar a hacer al menos parte de lo que se quiere hacer, y no solo de lo que no se hizo. . . . Atreverse, poner a prueba, etc.