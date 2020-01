Cartelera de la TV cubana

03:15PM PENSANDO EN 3D TRIUNFO EN LOS CIELOS Título original: Triumph In the Skies. 2015 / 99min. / Hong Kong / Drama / Subt. / Est. Dirección: Matt Chow, Wilson Yip Reparto: Louis Koo, Sammi Cheng, Francis Ng, Julian Cheung. El joven piloto Branson acaba de tomar posesión de Skylette, el imperio aeronaútico de su padre, descubriendo que su antiguo amor, Cassie, trabaja en la compañía como azafata. Hace varios años, se vio forzado a romper con ella y trasladarse a Nueva York para ocuparse de parte del negocio familiar. Todavía sienten algo el uno por el otro, pero deciden guardarse los sentimientos. Completamiento: Tema: obstáculos en el amor Video clip de Natalia Jiménez y Jesús Navarro ¨Nunca es tarde¨ Serie Vértigo de Tunas Visión Cortometraje ¨Rotos¨ Corto animado “Una historia de amor” Video clip ¨Desierto frio¨ Corazón

LA PELÍCULA DEL SÁBADO EL LADO SINIESTRO DE LA LUNA (In the Shadow of the Moon) 2019 / 115 min / Estados Unidos / Thriller / EST DIR Jim Mickle INT Boyd Holbrook, Cleopatra Coleman, Michael C. Hall, Bokeem Woodbine En 1988, el oficial de la policía de Filadelfia Thomas Lockhart (Boyd Holbrook) , ansioso por convertirse en detective, comienza a seguirle la pista a un asesino en serie que misteriosamente resurge cada nueve años. Cuando los crímenes del asesino empiezan a desafiar cualquier explicación científica, la obsesión por descubrir la verdad amenaza con destruir su carrera, su familia y, posiblemente, su cordura.