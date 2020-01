Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 15 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 15: En caso de tener que dejar marchar (A Gifted Man: In Case of Letting Go) EEUU. / 2012 / 42 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Constantine Makris Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal Cuando un antiguo amor del instituto de Michael acude al Centro de Neurocirugía Holt presentando una patología irreversible, el neurocirujano trata de hacer todo lo que está en su mano para salvar su vida hasta que Anna interviene. Mientras, Zeke descubre que su mejor amigo vuelve a tener cáncer.