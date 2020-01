Cartelera de la TV cubana

MULTIVISION – MIERCOLES 22 ENERO 2020

06:29AM CARTELERA.

06:32AM CUBANITOS Tira: Fernanda, El negrito cimarrón, Canción Un día de paseo.

07:03AM LOS MUNDOS DE ULI Titulo: Viaje al interior de la panza.

07:15AM BITZ Y BOB Título: La rueda gigante.

07:26AM EUROMAXX Título: Gastronomía. Sinopsis: Gastronomía desde el cielo, una nueva mirada.

07:51AM CLASICOS Talento: Boney M. – Rivers of Babylon / Cyndi Lauper- Girls just want to have fun / DeBarge – Rhythm of the night.

08:03AM UTILISIMO DECORACION CREATIVA Tema: Decoración con cinta de arroz.

08:27AM DOCUMENTAL Título: El cielo y el mar. Sinopsis: Hallazgo en el mar de los restos de la nave del escritor francés y piloto de guerra Antoine de Saint-Exupéry, autor de la novela “El Principito”.

09:10AM D´TODO Tema: Paseo en globo.

09:33AM DOCUMENTAL Titulo: El zoo de Gui. Parque estatal Dois Irmáos. Sinopsis: Gui Pádua visita el parque estatal Dois Irmáos en Recife, Pernambuco, Brasil para conocer cómo cuidar a los osos perezosos y al resto de los animales del lugar.

10:00AM CINEVISION HERMOSA BESTIA (Thebeautifulbeast) EEUU Comedia 2013 Tiempo 1, 40 Dir Bryan Carzan Int Shona kay Brad Jonhson SINOPSIS En un giro en el clásico cuento La bella y la bestia, Isabelle es toda belleza, por fuera. Una socialité reina de glamour, pasa sus días mimándose y gastando dinero como si estuviera pasando de moda. Cuando Isabelle se lastima y se pierde en una tierra de invierno aislada, se topa con la soledad de Jeremy, un hombre que se esconde del mundo y de su pasado. Él es la primera persona en poner a Isabelle en su lugar, e Isabelle se da cuenta de que podría ser más bestia de lo que quiere admitir. A través de la influencia de Jeremy, ella comienza a cambiar y a enamorarse.

11:52AM RONDA ARTISTICA Título: Fiesta de primavera.

12:22PM FACILISIMO Tira: La colmena feliz, Daniel Tigre, Junior Express.

01:10PM SERIE INFANTIL BLACK JACK Cap. 37

01:35PM SERIE EVERWOOD Cap. 21

02:21PM DOCUMENTAL Título: Atlántico. Montañas submarinas. Sinopsis: Hay un océano habitado por animales que se unen para una fiesta, en que los hombres luchan contra los mares más hostiles del planeta.

03:10PM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 7

04:00PM CARTELERA

04:38PM ECONOMÍA CREATIVA TÍTULO: Los guardianes de la tierra. Agroecológica en Argentina. SINOPSIS: Espacio que la DW ha dedicado a micro emprendimientos pujantes y novedosos en América Latina.

07:10PM CALABACITA

08:43PM SERIE RESCATE 3ª TEMP CAP. 4

09:26PM SERIE HARROW Cap. 9 2ª TEMP

11:50PM CARTELERA

