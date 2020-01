Cartelera de la TV cubana

11:00AM CINE EN CASA A DOS METROS DE TI (EEUU Drama 2019 Tiempo 1, 56 Five feetapart) Dir Justin Baldoni Int·Haley Lu Richardson ·Cole Sprouse· Moises Arias · Kimberly Hebert Gregory SINOPSIS Stella Grant es una paciente con fibrosis quística que utiliza activamente las redes sociales para hacer frente a su enfermedad y trata de vivir una vida normal. Ellaconoce a otro paciente con FQ, Will Newman, quien está en el hospital para una prueba de medicamentos, en un intento por deshacerse de la infección bacteriana (B. cepacia) que tiene en sus pulmones. Los pacientes con FQ se mantienen estrictamente a seis pies de distancia para reducir el riesgo de infección cruzada bacterianas de otros pacientes con FQ puede ser peligroso e incluso potencialmente mortal. romper las reglas y tomar riesgos peligrosos a veces. Stella se da cuenta de que Will no sigue estrictamente su régimen de tratamiento y eventualmente logra que acepte hacerlo. Will y Stella comienzan a enamorarse.