Cartelera de la TV cubana

09:53PM CINE DEPORTIVO PASIÓN POR EL TRIUNFO 2: MEDALLA OLÍMPICA (THE CUTTING EDGE: GOING FOR THE GOLD) (THE CUTTING EDGE 2) EEUU. / DRAMA ROMÁNTICO / 206 / T: 1: 38 / DIR: SEAN MCNAMARA INT: CHRISTY CARLSON ROMANO, ROSS THOMAS, SCOTT THOMPSON BAKER Jackie es una patinadora artística y Alex, un loco del patinaje extremo. Juntos formarán pareja para competir en los Juegos Olímpicos. Tema: Juegos olímpicos: Patinake sobre hielo.