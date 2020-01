Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION – VIERNES 31 ENERO 2020

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM CUERDA VIVA Tema: Dedicado a la categoría música Hip Hop y Urbano. Talentos: New World, Rapsodia, Rap O Qpa, Christian Alejandro, Lyon King, La Fina.

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 1 – TEMPORADA 3 Titulo original: The good doctor Capítulo 1: Desastre (The Good Doctor: Disaster) EEUU / 2019 / 45 min. / Drama / Est. / Subt. Director: Mike Listo Intérp: Freddie Highmore, Nicholas González, Antonia Thomas El Dr. Shaun Murphy piensa que su primera cita con Carly ha sido un desastre. La vida de una recién casada corre peligro y Shaun propone una arriesgada cirugía. Morgan y Park compiten por liderar sus primeras cirugías tras la nueva política implantada por la Dra. Lim.

10:45AM VALE LA PENA YO QUIERO CUANDO ME MUERA Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. . . la humildad.

11:00AM SERIEOLIVER KITTERIDGE CAP 3

11:45AM RECORRIENDO LA VÍA Título de la emisión: Peatones ¿seguros? – Sinopsis: A partir de los correos enviados por los televidentes se profundizará en diferentes problemáticas relacionadas con la seguridad de los peatones y el irrespeto de conductores y peatones a los deberes y derechos establecidos en el Código de Seguridad Vial. – Invitados: Especialistas del MITRANS y de Ingeniería del tránsito

12:00PM AL MEDIODÍA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODÍA

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM CINE EN FAMILIA MI PAPÁ ES UN GATO Título original: Nine Lives Francia-China / 2016 / 87 min. / Comedia / Est. / Dob. Dirección: Barry Sonnenfeld Reparto: Kevin Spacey, Robbie Amell, Jennifer Garner. Tom Brand es un ejecutivo sin escrúpulos que disfruta viviendo la vida al límite y dedicándose plenamente a su trabajo, aunque su familia no esté muy feliz con ello. Como regalo de cumpleaños para su hija, Tom le compra un gato a Grant, un tipo bastante extraño. De camino a su casa Tom sufre un terrible accidente y queda en coma. . . Al menos su cuerpo, porque su alma quedará atrapada en el gato. Completamiento: Del mundo del cine: La capa Temporada 1 Cap. 19

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARÍN Clip 29 Celedonio Canción Chivirico Rico Títipo y Tayo Elpidio Valdés contra el Fortin de Hierro T: 27´38

04:45PM LAS AVENTURAS DE LA PEQUEÑA CARPA Sinopsis: Una pequeña carpa y sus amigos viven en un tranquilo río, pero una serpiente acuática se hace pasar por un dragón que los protegerá. Cuando descubren que en realidad lo que pretende es mandar como año y señor, todos se unen para derrotarla Cap. 42 Zona de Intercambio

05:15PM TRAVESIA DE COLORES Título: Los grillos Sinopsis: A través de cuentos, poesías, adivinanzas y los comentarios de los niños (as) , el programa realiza un acercamiento a los grillos Canción: el Grillo Chiquilín, Lidis Lamoru Zona de Intercambio

05:30PM CANTA TUS DERECHOS Tema: Andro José Brito (R Tx) Sinopsis: En esta emisión estaremos compartiendo con Andro José Brito, ganador del concurso Por un Mundo al Derecho, en la manifestación de dibujo. Video con música cubana a cargo del Proyecto Mayabin, cantoría infantil de la provincia Mayabeque, en el municipio Güines que aglutina a niños y adolescentes. Una niña interpreta: “Mundo verde”. Video internacional: “Tus derechos, mi compromiso” Vídeo musical de promoción de derechos de la niñez y de la adolescencia. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) de El Salvador. Zona de Intercambio

05:45PM NO TE LO PIERDAS Título: Programa 31 Sinopsis: Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional para adolescentes. Zona de Intercambio

05:57PM ESTE DÍA

06:00PM TE VEO AQUÍ Título: Cómo hacer músculos Sinopsis: ¿Cuáles son los ejercicios adecuados para los adolescentes de acuerdo con el desarrollo físico correspondiente a esas edades? Talento: Leoni Torres: Soledad Zona de Intercambio

06:15PM COMIENZA LA CARRERA Título: Lic. en Educación Primaria Sinopsis: Con el objetivo de orientar a los jóvenes en la selección de la continuidad de estudios, se presentan entrevistas a profesores, recién egresados, de profesionales de experiencia y estudiantes, quienes abordan el tipo de estudio, las motivaciones, perfil ocupacional, entre otros datos de interés de una carrera específica. Esta emisión aborda la carrera de Educación primaria Zona de Intercambio

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA Programa: 49 — SCN49

09:00PM NOVELA ENTREGA Cap. 57

09:45PM PASAJE A LO DESCONOCIDO

10:30PM LA 7MA. PUERTA BUENA TIERRA Gutland Luxemburgo-Bélgica-Alemania / 2017 / 107´ / Drama / Est. / Subt. Dir: Govinda Van Maele Reparto: Frederick Lau, Vicky Krieps, Pit Bukowski, Gerdy Zint. . . ‘Gutland’ comienza con la llegada de un forastero a la comunidad agrícola de Schandelsmillen. La temporada de cosecha está ya avanzada, pero Jens, un vagabundo alemán, buscatrabajo.

12:30AM CARIBE NOTICIAS

EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

SERIE EXTRANJERA MARCO POLO CAP 3

TELECINE SHANGHAI KID, DEL ESTE AL OESTE Título original: Shanghai Noon Estados Unidos / 2000 / 110min. / Acción / Rep. Dirección: Tom Dey Reparto: Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu Cho Wang es un guardiám del emperador chino. Cuando la princesa es secustrada insiste en unirse a los gusrdas encargados de buscarla en Estados Unidos. En la persecución se encuentra con el timador Roy que le ayudará a cumplir su misión. Completamiento: Burrro entrenado en doma equina (0: 07: 01)

TELECINE (Send. Del Oeste) EL GRAN JEFE Título original: Chief Crazy Horse Estados Unidos / 1955 / 86 min. / Western / Subt. / Est. Dirección: George Sherman Reparto: Victor Mature, Suzan Ball, John Lund, Keith Larsen Siendo todavía un niño, “Caballo loco” tuvo una visión que le anunciaba que cuando fuera un hombre guiaría a su pueblo, la nación Sioux, hacia la libertad. Cuando llegó ese momento, se casó y se hizo amigo de un hombre blanco, un cazador honrado y valiente, pero acabó enfrentándose con él debido a que los blancos incumplían sistemáticamente los acuerdos que habían firmado con los pieles rojas. Completamiento: El llanero solitario: El fantasma del cañón Leyendas del oeste: Las armas que ganaron el viejo oeste (final) Próximamente: El chico Hoy presentamos: El gran jefe

SERIE EXTRANJERA (JUEVES) BILLIONS CAP 9

TELEREBELDE – VIERNES 31 ENERO 2020 09:00AM HIMNO APERTURA 09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO 1965 Inaugurada la IV Serie Nacional. Queda inaugurada con un doble juego en el estadio Latinoamericano la cuarta Serie Nacional de Béisbol, en una jornada que contó con la presencia del líder de la Revolución Fidel Castro 1974 Fidel y Brezhnev presencian partido de baloncesto. Con la presencia de Fidel y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Ilich Brezhnev, quien visitaba nuestro país, se celebra en el Coliseo de la Ciudad Deportiva un encuentro amistoso entre los equipos masculinos de baloncesto de la URSS y Cuba. 1984 Encuentro de menos hits en la pelota cubana. Se realiza el encuentro en el que se conectan menos hits en toda la historia de la pelota cubana. En el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, el estelar zurdo Jorge Luis Valdés, desde el montículo de los Henequeneros, lanzó juego de cero hit cero carrera frente a Villa Clara, pero su rival, el derecho Reinaldo Santana, solo permitió dos indiscutibles a los vencedores, en choque que concluyó con marcador de una carrera por cero. 09:04AM CARTELERA DEPORTIVA 09:05AM SÍGUENOS TTRSIGUENOS 09:15AM FUTBOL X DENTRO: Final de la Liga Cubana sub13TTRFXD20200130rtx 09:45AM PASIÓN POR EL TRIUNFO 2: MEDALLA OLÍMPICA (The Cutting Edge: Going for the Gold) (The Cutting Edge 2) EEUU. / Drama romántico / 206 / T: 1: 38 / Dir: Sean McNamara Int: Christy Carlson Romano, Ross Thomas, Scott Thompson Baker Sinopsis: Jackie es una patinadora artística y Alex, un loco del patinaje extremo. Juntos formarán pareja para competir en los Juegos Olímpicos. Tema: Juegos olímpicos: Patinake sobre hielo. 11:26AM CONFESIONES DE GRANDES: Jesús Nogueira TTRCDGJESUSNOGUEIRA (0. 27) 12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO 12:30PM FUTBOL NFL rtx 02:50PM FÚTBOL INTERNACIONAL: en vivo 05:00PM TIRO DEPORTIVO Copa del mundo Finlandia 05:59PM CARTELERA DEPORTIVA 06:00PM NND en vivo 06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO (rtx) 06:30PM SWING COMPLETO: TTRSWC20200124 07:00PM SÍGUENOS TTRSIGUENOS rtx 07:05PM FÚTBOL INTERNACIONAL 08:50PM VOLEIBOL SUPER COPA 1. 15 10:08PM TIRO DEPORTIVO Copa del mundo Finlandia

EDUCATIVO – VIERNES 31 ENERO 2020 08:30AM UPT: Inteligencia, creatividad y talento. 09:40AM Razones vocacional: 10:00AM Preescolar: 10:20AM Educación Plástica 4to: 10:50AM “Explorando mi paíz”6to: . 11:10AM Inglés 3ro: 11:30AM La Historia en Imágenes Nivel M. S 12:00PM Telecentros 01:00PM NTV 02:00PM Razones vocacional: 02:20PM “Explorando mi paíz”6to: 02:40PM Educación Plástica 4to: 03:10PM “Creciendo” Nivel M. S: Ser culto. 03:30PM Voy x 10 6to: 03:50PM Revista FEEM: 04:10PM De Cuba soy Nivel Medio Superior: Héroe Nacional de Cuba. José Julián Martí Pérez. Monumentos. La Plaza de la Revolución. 04:30PM Punto de Partida: 05:00PM Telecentros 06:32PM Tengo Algo Que Decirte: 07:00PM Creciendo: Hábitos de estudio. 006 07:30PM Serie extranjera: 08:00PM NTV 08:30PM Música y más: 09:00PM Un palco en la ópera: 10:20PM Grandes series: Fosse y Verdon. Cap. 8 y final. Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2 – VIERNES 31 ENERO 2020 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE Ronja la hija del Bandolero Cap. 10 Niko y la espada de luz Cap. 10 (Estreno) 05:30PM DE TARDE EN CASA PRIMER PROGRAMA ESPECIAL POR EL ANIVERSARIO XV DEL PROGRAMA Con motivo del Aniversario XV del programa, a celebrarse el 11 de julio de 2020, iniciamos una serie de programas especiales donde a través de diversas propuestas, recorreremos estos 15 años de televisión (En vivo) 06:30PM COLECCIONANDO MARTI EN LA PLASTICA (INVITADA IRIS LEYVA) LA PINTURA ES EL ARTE DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA UTILIZANDO PIGMENTOS MEZCLADOS CON OTRAS SUSTANCIAS AGLUTINANTES ORGÁNICAS O SINTÉTICAS. EN ESTE ARTE SE EMPLEAN TÉCNICAS DE PINTURA, CONOCIMIENTOS DE TEORÍA DEL COLOR Y DE COMPOSICIÓN PICTÓRICA, UNA TÉCNICA DETERMINADA, PARA OBTENER UNA COMPOSICIÓN DE FORMAS, COLORES, TEXTURAS, DIBUJOS, DANDO LUGAR A UNA OBRA DE ARTE SEGÚN ALGUNOS PRINCIPIOS ESTÉTICOS, COMO LA OBRA DE NUESTRA INVITADA, QUIEN DURANTE AÑOS HA LLEVADO SU ARTE MEDIANTE EL PINCEL, DÁNDOLE VIDA EN ESTE CASO A LA OBRA MARTIANA, COMO COLECCIONISTA DE SU OBRA. 07:00PM CINEFLASH PROGRAMA 292 -PRIMER CORTO TITULO: HEY DEER DIRECTOR: ÖRS BÁRCZY PAÍS: HUNGRÍA GÉNERO: ANIMACIÓN UN VENADO OBSESIONADO CON LA LIMPIEZA Y EL ORDEN, PERO CADA NOCHE SUFRE UN EXTRAÑO TERREMOTO. . . -SEGUNDO CORTO TITULO: ISTHIS FREE DIRECTOR: PAÍS : REINO UNIDO GÉNERO: COMEDIA UNA COMEDIA CAPRICHOSA SOBRE LA CREACIÓN DE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS A PARTIR DE UNA PREGUNTA SIN COMPLICACIONES. -TERCER CORTO TITULO: ALLEY CATS DIRECTORES: ALEJANDRO JIMÉNEZ Y BERNARDO GONZÁLEZ. PAÍS: ESPAÑA GÉNERO: THRILLER, ANIMACIÓN Alleycats es un thriller de acción oscuro y violento ambientado en un universo de gatos con bandas luchando por controlar las calles. Nail, el último guerrero del Clan de los Siameses, se adentra en territorio enemigo con un único objetivo en su mente: vengar la muerte de su padre. Una dramática historia de venganza llena de acción y violencia. (RTX) 07:30PM CONEXIONCUBA PLATAFORMA TRANSFERMÓVIL (PARTE 2) Continuación de la emisión anterior con la aplicación “Transfermóvil”. También se hablará de una APK cubana para sistema IOS y de un conjunto de empresa cubanas que desarrollan la plataforma “ErosXD”. (Estreno) 07:45PM TODO NATURAL Fotografía de naturaleza Sinopsis: Sobre el fascinante mundo de la fotografía de naturaleza y también acerca de sus complejidades. (RTX) 08:00PM NOTICIERO NACIONAL El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. 08:30PM NOTICIERO CULTURAL La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. 09:00PM TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

MULTIVISION – VIERNES 31 ENERO 2020 06:29AM CARTELERA 06:32AM HOLA CHICO Tira: Caillou, Sammy y sus amigos, Kick Buttowski. 07:13AM PATRULLA DE CACHORROS TEMA: Los cachorros salvan el concurso de ají. 07:25AM DOCUMENTAL Título: 24 horas salvajes un día en la Sabana. Sinopsis: La gran Sabana africana se extiende a lo largo de 25 países, en estas praderas secas viven más de 2 millones de mamíferos, aquí la antigua lucha por la supervivencia entre los cavernícolas y los herbívoros se ha desarrollado durante millones de años. 08:08AM UTILISIMO EN FORMA Tema: Crecimiento en los niños. 08:33AM DOCUMENTAL Titulo: Un planeta hermoso. Sinopsis: Documental acerca de las impresiones sobre las bellezas naturales del planeta Tierra de tres astronautas durante su misión en el espacio. 09:18AM SIENTE EL SABOR ABUELITA LINDA Plato: Mole de olla. 09:40AM DOCUMENTAL Titulo: Desde el zoológico. Herpetario. Sinopsis: Documental acerca de los cuidados y atenciones con los reptiles y anfibios que habitan en el zoológico de Guadalajara, México. 10:02AM CINEMAINDIO SHIVAAY (SHIVAAY) INDIA / ACCIÓN / 2016 / T: 2: 30 / ESTRENO DIR: AJAY DEVGN INT: AJAY DEVGN, ROBERT MAASER, ERIKA KAAR Shivaay es un alpinista indio del monte Himalaya que se enamora de una alpinista búlgara y tiene una hija con ella. Shivaay criará a su hija en el Himalaya cuando su madre regrese a su país. Durante un viaje a Bulgaria, ocurrirá algo inesperado. Pero Shivay es capaz de transformarse en un destructor cuando tiene que proteger a su familia. 12:32PM FACILISIMO Tira: Aventuras con los Kratt, La colmena feliz, Las aventuras prehistóricas de Andy. 01:20PM SERIE INFANTIL BLACK JACK Cap. 44 01:44PM SERIE EVERWOOD Cap. 5 2ª temporada 02:28PM DOCUMENTAL Título: Súper tiburón martillo. Sinopsis: Las historias del súper tiburón martillo están basadas en relatos de pescadores, juzgar su credibilidad queda en manos del televidente. 03:11PM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 14 04:00PM CARTELERA 04:01PM DOCUMENTAL Título: 24 horas salvajes un día en la Sabana. Sinopsis: La gran Sabana africana se extiende a lo largo de 25 países, en estas praderas secas viven más de 2 millones de mamíferos, aquí la antigua lucha por la supervivencia entre los cavernícolas y los herbívoros se ha desarrollado durante millones de años. 04:44PM LA LISTA DE ERICK Título: La fábrica de chocolates. SINOPSIS: La tradición de sentarse a la mesa, acompañado de un buen te es bastante común entre los rusos, pero el detalle que conquisto a Erick no está en la bebida sino en aquello con lo que se acompaña es decir el chocolate, los dulces y los pasteles. 05:06PM SERIE INFANTIL BLACK JACK Cap. 44 05:32PM HOLA CHICO Tira: Caillou, Sammy y sus amigos, Kick Buttowski. 06:13PM PATRULLA DE CACHORROS TEMA: Los cachorros salvan el concurso de ají. 06:25PM FACILISIMO Tira: Aventuras con los Kratt, La colmena feliz, Las aventuras prehistóricas de Andy. 07:13PM CALABACITA 07:14PM UTILISIMO EN FORMA Tema: Crecimiento en los niños. 07:40PM + LATINOS Talento: Jorge Drexler ft. El Kanka- Por tu olor / Miki Núñez ft. Sofía Ellar- Coral del arrecife / Rozalen- Girasoles. 08:00PM DOCUMENTAL Titulo: Un planeta hermoso. Sinopsis: Documental acerca de las impresiones sobre las bellezas naturales del planeta Tierra de tres astronautas durante su misión en el espacio. 08:45PM SERIE RESCATE 3ª TEMP CAP. 8 09:28PM SERIE EL RESIDENTE Cap. 3 1ª TEMP 10:10PM SERIE EVERWOOD Cap. 5 2ª temporada 10:55PM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 14 11:42PM CARTELERA 11:43PM CINEMAINDIO SHIVAAY (SHIVAAY) INDIA / ACCIÓN / 2016 / T: 2: 30 / ESTRENO DIR: AJAY DEVGN INT: AJAY DEVGN, ROBERT MAASER, ERIKA KAAR Shivaay es un alpinista indio del monte Himalaya que se enamora de una alpinista búlgara y tiene una hija con ella. Shivaay criará a su hija en el Himalaya cuando su madre regrese a su país. Durante un viaje a Bulgaria, ocurrirá algo inesperado. Pero Shivay es capaz de transformarse en un destructor cuando tiene que proteger a su familia. 02:13AM DOCUMENTAL Titulo: Desde el zoológico. Herpetario. Sinopsis: Documental acerca de los cuidados y atenciones con los reptiles y anfibios que habitan en el zoológico de Guadalajara, México. 02:33AM UTILISIMO EN FORMA Tema: Crecimiento en los niños. 02:58AM + LATINOS Talento: Jorge Drexler ft. El Kanka- Por tu olor / Miki Núñez ft. Sofía Ellar- Coral del arrecife / Rozalen- Girasoles. 03:10AM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 14 03:55AM DOCUMENTAL TÍTULO: Recordando la nostalgia. Pueblo de Qingmuchuan, El pueblo de la justicia y la equidad. SINOPSIS: Familias, amigos, encuentros y desencuentros, sabores peculiares, una canción, una imagen de nuestras vidas, todos ellos forman parte de nuestro pasado, ese que tanto recordamos con nostalgia y que nos identificará por siempre. 04:25AM DOCUMENTAL Titulo: Desde el zoológico. Herpetario. Sinopsis: Documental acerca de los cuidados y atenciones con los reptiles y anfibios que habitan en el zoológico de Guadalajara, México. 04:45AM DOCUMENTAL Titulo: Un planeta hermoso. Sinopsis: Documental acerca de las impresiones sobre las bellezas naturales del planeta Tierra de tres astronautas durante su misión en el espacio. 05:30AM SERIE EL RESIDENTE Cap. 3 1ª TEMP 06:13AM + LATINOS Talento: Jorge Drexler ft. El Kanka- Por tu olor / Miki Núñez ft. Sofía Ellar- Coral del arrecife / Rozalen- Girasoles. 06:25AM FILMECITO LOS PITUFOS, LA ALDEA PERDIDA Dirección Kelly Asbury Año / País: 2017 / Estados Unidos Género Animación Sinopsis Pitufina y sus hermanos practican senderismo por el desconocido Bosque Encantado tratando de encontrar un legendario pueblo para los Pitufos. Deben hacerlo antes de que su némesis, el malvado mago Gargamel, lo haga. Durante el camino, algunos de los misterios de los Pitufos empiezan a salir a la luz.

CANAL CLAVE – VIERNES 31 ENERO 2020 09:00AM CUBANOS EN CLIP No. 394 Alexander Abreu, Mediterráneo, Giselle Lage, Julio Kaiser, Wil Campa, entre otros. 10:00AM MÚSICA HABANA Baby Cortés Joven promesa de la nueva generación de la música cubana. 10:30AM ONDA RETRO De nuevo a los 70. (Parte II) Sps. Los 70 vinieron con un puñado de cantantes y bandas, que desarrollaron sonidos y estilos propios. 11:00AM VOCES Y CUERDAS Los Tríos (2da parte) Sinopsis: Dar a conocer tríos integrados por jóvenes, donde se le incorporan nuevos instrumentos y voces Talento: Trío Clave, Trío Los Tainos y pareja de baile del Ballet de TVC 11:30AM COLECCIÓN SALSERA No. 145 1- Pachito Alonso ft. Kelvis Ochoa-La botella 2- Sonora Carruseles — Como Baila Micaela 3- Pupy y Los que Son Son -La Habana Marcando la diferencia 4- Aymee Nuviola ft. Kat Dahlia 12:00PM CUBANÍSIMO Frank Fernández- Tchaikovski Concierto No. 1 Op 23- J. White, E. Lecuona, F. Fernández- 01:00PM CUBANOS EN CLIP No. 394 Alexander Abreu, Mediterráneo, Giselle Lage, Julio Kaiser, Wil Campa, entre otros. 02:00PM MÚSICA HABANA Baby Cortés Joven promesa de la nueva generación de la música cubana. 02:30PM ONDA RETRO De nuevo a los 70. (Parte II) Sps. Los 70 vinieron con un puñado de cantantes y bandas, que desarrollaron sonidos y estilos propios. 03:00PM VOCES Y CUERDAS Los Tríos (2da parte) Sinopsis: Dar a conocer tríos integrados por jóvenes, donde se le incorporan nuevos instrumentos y voces Talento: Trío Clave, Trío Los Tainos y pareja de baile del Ballet de TVC 03:30PM COLECCIÓN SALSERA No. 145 1- Pachito Alonso ft. Kelvis Ochoa-La botella 2- Sonora Carruseles — Como Baila Micaela 3- Pupy y Los que Son Son -La Habana Marcando la diferencia 4- Aymee Nuviola ft. Kat Dahlia 04:00PM CUBANÍSIMO Frank Fernández- Tchaikovski Concierto No. 1 Op 23- J. White, E. Lecuona, F. Fernández- 05:00PM CUBANOS EN CLIP No. 394 Alexander Abreu, Mediterráneo, Giselle Lage, Julio Kaiser, Wil Campa, entre otros. 06:00PM MÚSICA HABANA Baby Cortés Joven promesa de la nueva generación de la música cubana. 06:30PM ONDA RETRO De nuevo a los 70. (Parte II) Sps. Los 70 vinieron con un puñado de cantantes y bandas, que desarrollaron sonidos y estilos propios. 07:00PM VOCES Y CUERDAS Los Tríos (2da parte) Sinopsis: Dar a conocer tríos integrados por jóvenes, donde se le incorporan nuevos instrumentos y voces Talento: Trío Clave, Trío Los Tainos y pareja de baile del Ballet de TVC 07:30PM COLECCIÓN SALSERA No. 145 1- Pachito Alonso ft. Kelvis Ochoa-La botella 2- Sonora Carruseles — Como Baila Micaela 3- Pupy y Los que Son Son -La Habana Marcando la diferencia 4- Aymee Nuviola ft. Kat Dahlia 08:00PM CUBANÍSIMO Frank Fernández- Tchaikovski Concierto No. 1 Op 23- J. White, E. Lecuona, F. Fernández- 09:00PM CUBANOS EN CLIP No. 394 Alexander Abreu, Mediterráneo, Giselle Lage, Julio Kaiser, Wil Campa, entre otros. 10:00PM NOCHE DE CLÁSICOS Holiday Inn [1942] Sps: Crosby canta (entre otras, el clásico “White Christmas”) , Astaire baila y los dos se disputan los favores de Virginia Dale en esta comedia musical creada por Irving Berlin