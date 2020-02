Cartelera de la TV cubana

02:00PM ARTE 7 RESTIAMO AMICI Titulo original: Restiamo amici Italia / 2019 / 87 min. / Comedia Director: Antonello Grimaldi Int: Michele Riondino, Alessandro Roja, Libero De Rienzo Alessadro Alessandro, es viudo y vive con su hijo adolescente, Giacomo. Sus amigos y familiares lo instan a que, con la edad que tiene, casi 40 años, debe encontrar un nuevo amor y rehacer su vida. De repente recibe una llamada telefónica de Brasil: Luigi, su mejor amigo, dice que tiene un grave problema y le pide ayuda. Su padre le ha dejado una herencia a un sobrino. Pero él no tiene hijos. ¿Qué planea hacer? Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 2 – TEMPORADA 3 Titulo original: THE GOOD DOCTOR Capítulo 2: Deudas The Good Doctor: Debts EEUU / 2019 / 42 Min. / Drama / Est. / Subt. Dir: Mike Listo Int: Freddie Highmore, Nicholas González, Antonia Thomas Mientras el Dr. Marcus Andrews atienden a un buen samaritano que resultó herido al evitar una agresión sexual. Los padres de una joven paciente sospechan que Meléndez cometió un error en quirófano y la situación obliga a Audrey Lim a tomar una difícil decisión. Mientras tanto, el Dr. Shaun Murphy recibe consejos después de su desastrosa cita con el Dr. Carly Lever; y la Dra. Claire Browne recibe un visita sorpresa de su madre.

CINE DE COMEDIA UNA NOCHE EN EL MUSEO 2: LA BATALLA DE LOS SMITHSONIAN Titulo original: Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian EEUU / 2009 / 105 min / Comedia fantástica / Rep. / Subt. Director: Shawn Levy Int: Ben Stiller, Amy Adams, Hank Azaria, Owen Wilson El vigilante jurado Larry Daley se ve obligado a decir adiós a todos sus amigos cuando deciden hacer el Museo de Ciencias Naturales más “interactivo” y sustituyen todas las figuras por hologramas. Sus amigos históricos son empaquetados y enviados a los archivos del famoso Smithsonian, en Washington, DC. , el museo más grande del mundo. No han pasado ni 24 horas cuando Larry recibe una llamada de Jedediah, el cowboy en miniatura, y descubre que la tabla de Ahkmenrah ha sido extraviada y esto ha hecho que el Smithsonian cobre vida. Para salvar a sus amigos, Larry tendrá que viajar a Washington, DC y luchar contra Kahmunrah, Al Capone, Iván el Terrible y Napoleón que han planeado un complot para apoderarse de la tabla.