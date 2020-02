Cartelera de la TV cubana

10:00AM CINEVISION CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS (HOW TO LOSE A GAY IN TEN DAYS) EEUU / COMEDIA ROMÁNTICA / 2003 / TIEMPO: 1: 56 DIR: DONALD PETRIE INT: KATE HUDSON MATTHEW MCCONAUGHEY KATHRYN HAHN La película cuenta la historia de una periodista, Andie que trabaja para la revista de Composure como la chica “howto. . ” (¿cómo. . . ?) sección de la cual se está aburriendo porque quiere escribir más notas acerca de política. Ella pronto se encuentra escribiendo un artículo llamado “Howto lose a guy in 10 days” (¿Cómo perder a un chico en 10 días?) en el cual su jefa le dice que debe salir con un hombre y hacer todas las cosas que las mujeres tienden a hacer mal cuando están en una relación para así poder tener más libertad para escribir.