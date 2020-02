Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION – VIERNES 07 FEBRERO 2020

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM CUERDA VIVA Tema Feria del Libro Talentos Emilio Morales y sus nuevos Amigos, Mariela Flores y Manane. Invitado Olga Marta Pérez DIRECTORA DE EDICIONES UNION

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EL BUEN DOCTOR – T3 – CAPITULO 2 Titulo Original: The good doctor Capítulo 2: Deudas The Good Doctor: Debts EEUU / 2019 / 42 Min. / Drama / Est. / Subt. Dirección: Mike Listo Reparto: Freddie Highmore, Nicholas González, Antonia Thomas Mientras el Dr. Marcus Andrews atienden a un buen samaritano que resultó herido al evitar una agresión sexual. Los padres de una joven paciente sospechan que Meléndez cometió un error en quirófano y la situación obliga a Audrey Lim a tomar una difícil decisión. Mientras tanto, el Dr. Shaun Murphy recibe consejos después de su desastrosa cita con el Dr. Carly Lever; y la Dra. Claire Browne recibe un Visita sorpresa de su madre.

10:45AM VALE LA PENA EL HÁBITO ES EL HÁBITO, Y SIN HÁBITOS. . . La educación no es solo comprensión, entendimiento, explicación, es también formar hábitos. Y estos solo se forman ejercitando y repitiendo las conductas deseadas

11:00AM SERIE UN MILLON DE COSAS CAP 4

11:45AM RECORRIENDO LA VÍA Título de la emisión: Accidentes con consecuencias masivas (1) Sinopsis: Dada la incidencia de este tipo de siniestros en los registros de fallecidos y lesionados y su alta peligrosidad se suscitará un análisis que recoja las principales causas que les originan y las acciones que emprende el Estado a través de la CNSV. – Invitados: Secretario de la CNSV y especialista de la DNT.

12:00PM AL MEDIODÍA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODÍA

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM CINE EN FAMILIA EL CISNE NEGRO (Ciclo Corsarios y Piratas-Capa y Espada) Título original: The Black Swan Estados Unidos / 1942 / 85 min. / Aventuras / Subt. / Rep. Dirección: Henry King Reparto: Tyrone Power, Maureen O’Hara, Laird Cregar. Tras ser indultado y posteriormente nombrado gobernador de Jamaica en 1674, el famoso pirata sir Henry Morgan, anteriormente un temible bucanero de los mares del sur, pide ahora ayuda a sus antiguos compañeros para su nueva misión: eliminar la piratería del mar Caribe. La Capa Temporada 1 Cap. Final El mundo del cine: El mundo perdido Cap. 1 Comentario del filme: El cisne negro

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARÍN Clip 35 Canción El sapo maraquero Tots servicio de entrega de animalitos en: Manejo de conejos Puppy dog Pals en: Frio como el hielo Canción Barquito de papel

04:45PM LAS AVENTURAS DE LA PEQUEÑA CARPA Sinopsis: Una pequeña carpa y sus amigos viven en un tranquilo río, pero una serpiente acuática se hace pasar por un dragón que los protegerá. Cuando descubren que en realidad lo que pretende es mandar como año y señor, todos se unen para derrotarla. Cap. 45

05:15PM TRAVESIA DE COLORES Título: Las aves Sinopsis: A través de cuentos, poesías, adivinanzas y los comentarios de los niños (as) , el programa realiza un acercamiento a las aves. Canción: Alas de tomeguín

05:30PM CANTA TUS DERECHOS Tema: Andy Muñoz Gómez (R Tx) Sinopsis: Hoy en Canta tus derechos dialogaremos con Andy Muñoz Gómez autor de una carta especial relacionada con los derechos de la infancia y la adolescencia. Habla de su experiencia como niño de la enseñanza especial. Video con música cubana a cargo del Proyecto Mayabin, cantoría infantil de la provincia Mayabeque, en el municipio Güines que aglutina a niños y adolescentes. Una niña interpreta el tema “Mi Mundo”. Video clip internacional: David De María presenta “Agua”, tema inédito que forma parte de la campaña “El show del hambre” que lleva a cabo la organización humanitaria internacional Acción contra el Hambre y contra la desnutrición crónica.

05:45PM NO TE LO PIERDAS Título: Programa 32 Sinopsis: Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional para adolescentes

05:57PM ESTE DÍA

06:00PM TE VEO AQUÍ Título: El estrés en la adolescencia Sinopsis: Qué situaciones pueden provocarlo, síntomas que indican su padecimiento y consejos para superarlo. Talento: Yoyo Ibarra

06:15PM COMIENZA LA CARRERA Título: Lic. en Comunicación social Sinopsis: Con el objetivo de orientar a los jóvenes en la selección de la continuidad de estudios, se presentan entrevistas a profesores, recién egresados, de profesionales de experiencia y estudiantes, quienes abordan el tipo de estudio, las motivaciones, perfil ocupacional, entre otros datos de interés de una carrera específica. Esta emisión aborda la carrera de Comunicación social.

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA Programa: 50 — SCN50

09:00PM NOVELA ENTREGA cap. 60

09:45PM PASAJE A LO DESCONOCIDO Nostradamus. Sinopsis: Michel Nostradame, usualmente conocido como Nostradamus, es una de las figuras francesas más enigmáticas debido a sus “profecías”. A conocer sobre su vida y obra está dedicado el espacio, por ello se plantearán interrogantes como: ¿Quién fue realmente Nostradamus? ¿Cuál es la posición del mundo académico frente a las predicciones? El invitado señalará, a su juicio, las profecías más impactantes y debatirá sobre la posible relación de algunas de estas con Cuba. Inv: Lic. Ernesto Gonzales Litvinov / Escritor y Artista

10:30PM LA 7MA. PUERTA DEMASIADO CERCA Tesnota Rusia / 2017 / 118´ / Drama / Est. / Subt. Dirección: Kantemir Balagov Reparto: Darya Zhovner, Olga Dragunova, Veniamin Kac. . . 1998, Nalchik. Una familia judía recibe un día una noticia terrible. El hijo más pequeño y su esposa no vuelven a casa, y a la mañana siguiente reciben una nota de secuestro. El rescate que piden es tan alto que la familia se ve obligada a vender su pequeño negocio y a buscar ayuda a su alrededor.

12:30AM CARIBE NOTICIAS

EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

SERIE EXTRANJERA MARCO POLO CAP 6

TELECINE LOS REBELDES DE SHANGHAI Título original: The day the earth stood still Estados Unidos / 2003 / 114 min. / Acción / Rep. Dirección: David Dobklin Reparto: Jackie Chan, Owen Wilson, Aidan Gillen Secuela de las aventuras vividas en el salvaje peste por la peculiar pareja formada por Chon Wang y Roy. Esta vz, van a Londres en busca de venganza. Edificios históricos de Paraguay (0: 03)

TELECINE (Send. Del Oeste) EL CHICO Título original: The Kid Estados Unidos / 2019 / 99 min. / Western-Drama / Subt. / Est. Dirección: Vincent D’Onofrio Reparto: Ethan Hawke, Dane DeHaan, Jake Schur, Leila George Narra la historia de un muchacho que, huyendo de su hogar junto a su hermana, es testigo del encuentro entre Billy el Niño y el sheriff Pat Garret. Leyendas del oeste: El oeste americano Cap. 5 Próximamente: El último reto Hoy presentamos: El chico

SERIE EXTRANJERA (JUEVES) BILLIONS CAP 10

TELEREBELDE – VIERNES 07 FEBRERO 2020 09:00AM HIMNO APERTURA 09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO 1960 Culmina serie Cuba vs. Venezuela En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 960 culmina en el parque de la ciudad universitaria de Caracas una Serie Internacional de tres partidos entre equipos de béisbol de Cuba y Venezuela, por los trofeos Sierra Maestra y Less Gruber. En el choque decisivo para definir la serie, el conjunto cubano fue blanqueado cuatro carreras por cero por el zurdo Tadeo Flores, con lo que la novena venezolana logró dominar el tope, dos triunfos por uno. 1965 En marcha II Vuelta Ciclística a Cuba Se pone en marcha en la Jefatura del Batallón Fronterizo, en Guantánamo, la segunda Vuelta Ciclística a Cuba, con la participación de 92 pedalistas distribuidos en 15 equipos. Aquel giro pasó a la historia por la espectacular fuga de Rodolfo “Pilo” Noriega en la etapa inicial hasta Santiago de Cuba, tramo en el que aseguró la camiseta de líder, que logró mantener durante los trece siguientes segmentos. 2009 Se retira el cienfueguero Adiel Palma En ceremonia efectuada en el estadio 5 de septiembre, se retira del béisbol activo el cienfueguero Adiel Palma, uno de los grandes lanzadores zurdos en la historia de nuestras Series Nacionales. Palma ocupa el noveno lugar en el listado histórico de ponches propinados en los certámenes beisboleros cubanos. Fue integrante de los equipos Cuba a los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2 mil 4 y Beijing en el 2 mil 8, así como al Primer Clásico Mundial, entre otros importantes torneos. 09:04AM CARTELERA DEPORTIVA 09:05AM SÍGUENOS 09:15AM FUTBOL X DENTRO: Actualización Torneo Clausura de la Liga Nacional de Futbol rtx 09:45AM VOLEIBOL SUPER COPA, LIGA ESPAÑOLA DE VOLEIBOL 2019 MASCULINO, T (1. 32) , , rtx 11:20AM DOCUMENTAL: AMOR A PRIMERA VISTA 12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO 12:30PM BALONCESTO INTERNACIONAL: 02:00PM MI BEISBOL: 02:50PM FÚTBOL INTERNACIONAL 05:00PM DOCUMENTAL Sergio Llull RTX 05:59PM CARTELERA DEPORTIVA 06:00PM NND en vivo 06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO (rtx) 06:30PM SWING COMPLETO: TOPE DE BEISBOL DE PRESELECCIONES DE BEISBOL SUB 23 Y PRESELECCION EQUIPO NACIONAL 07:00PM SÍGUENOS rtx 07:05PM FÚTBOL INTERNACIONAL 09:00PM BEISBOL INTERNACIONAL:

EDUCATIVO – VIERNES 07 FEBRERO 2020 08:30AM U. P. T. Inteligencia, creatividad y talento. 09:40AM Razones vocacional: Patrón y motorista naval de pesca 10:00AM Preescolar: Mundo animal Capítulo 3 Los animales domésticos Profesiones y Oficios Capítulo 4 El estomatólogo. 017-004 10:20AM Educación Musical 4to: Los medios expresivos de la música: la intensidad y la velocidad. 10:50AM “Por los caminos de las Ciencias Naturales”6to: Visitemos un jardín. 11:10AM Inglés 3ro: Gustos y preferencias. 11:30AM La Historia en Imágenes Nivel M. S: Independencia de América. Película el Libertador. 039. 12:00PM Telecentros 01:00PM NTV 02:00PM Razones vocacional: Patrón y motorista naval de pesca 02:20PM “Por los caminos de las Ciencias Naturales”6to: Visitemos un jardín. 02:40PM Educación Musical 4to: Los medios expresivos de la música: la intensidad y la velocidad. 03:10PM “Creciendo” Nivel M. S: Construir mi futuro. 03:30PM Voy x 10 5to: Amor de niños, amor de grandes. 03:50PM Revista FEEM: Movimiento de artistas aficionados al arte 04:10PM De Cuba soy Nivel Medio Superior: La Guayabera cubana, el Sombrero de yarey, el Punto cubano. 04:30PM Punto de Partida: La cultura que nos une. Socializar las categorías esenciales y operacionales para el estudio de la cultura cubana 05:00PM Telecentros 06:30PM Tengo Algo Que Decirte: Programa Entre Claves y Corcheas Sinopsis: Dedicado al programa Entre Claves y Corcheas que se transmite por el Canal Educativo, bajo la dirección de Jobana Martínez y guion de Raúl Noriega. , ambos con años de experiencia en la televisión cubana. Invitados: Jobana Bencomo, Directora de TV Sección: Números musicales (3) 07:00PM Creciendo: Enfermedades de transmisión sexual 07:30PM Serie extranjera: La Materia Oscura. Cap. 8. 08:00PM NTV 08:30PM Música y más: Dúo Martín. 09:00PM Un palco en la ópera: Don Carlos de Verdi 1er acto 10:00PM Grandes series: Fosse y Verdon. Cap. 8 y final. OJOOOO. Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2 – VIERNES 07 FEBRERO 2020

12:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

12:00AM PARA UN PRÍNCIPE

Ronja la Hija del Bandolero Cap. 12 Niko y la espada de luz Cap. 12 Transmisión: Estreno

12:00AM DE TARDE EN CASA

“Ropa para estar en casa” Sps: Conozca sobre la importancia de estar cómodo en la casa en relación con la ropa. Tejidos adecuados, modelos convencionales para estar en casa y más. Transmisión: En Vivo

12:00AM COLECCIONANDO

Programa de Recuento Programa dedicado a hacer un recorrido por todas las colecciones abordadas en esta temporada. Transmisión: Estreno

12:00AM CINEFLASH PROGRAMA 292 -PRIMER CORTO TITULO: HEY DEER DIRECTOR: ÖRS BÁRCZY PAÍS: HUNGRÍA GÉNERO: ANIMACIÓN UN VENADO OBSESIONADO CON LA LIMPIEZA Y EL ORDEN, PERO CADA NOCHE SUFRE UN EXTRAÑO TERREMOTO. . . -SEGUNDO CORTO TITULO: ISTHIS FREE DIRECTOR: PAÍS : REINO UNIDO GÉNERO: COMEDIA UNA COMEDIA CAPRICHOSA SOBRE LA CREACIÓN DE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS A PARTIR DE UNA PREGUNTA SIN COMPLICACIONES. -TERCER CORTO TITULO: ALLEY CATS DIRECTORES: ALEJANDRO JIMÉNEZ Y BERNARDO GONZÁLEZ. PAÍS: ESPAÑA GÉNERO: THRILLER, ANIMACIÓN Alleycats es un thriller de acción oscuro y violento ambientado en un universo de gatos con bandas luchando por controlar las calles. Nail, el último guerrero del Clan de los Siameses, se adentra en territorio enemigo con un único objetivo en su mente: vengar la muerte de su padre. Una dramática historia de venganza llena de acción y violencia. (RTX)

Programa 293 1er Corto: Eres DIRECTOR: Vicente Villanueva PAÍS: España / GÉNERO: Comedia SINOPSIS: Un buen trabajo que analiza la naturaleza de las relaciones sociales con humor y visión crítica acerca de la falta de comunicación en la sociedad actual, la hipocresía, la incomprensión y los egos. -2do Corto: You PAÍS: Reino Unido / GÉNERO: Drama SINOPSIS: Un consejo de vida que no debemos dejar de obedecer a toda costa. -3er corto: Dueto en un vals DIRECTOR: Supamonks Studio PAÍS: Francia / GÉNERO: Drama SINOPSIS: Unas mujeres siamesas tocan un vals y un violinista teme a unírseles en esa pieza musical por la condición física de las chicas. Transmisión: RTX

12:00AM CONEXIONCUBA

SEGURMÁTICA El grupo de Segurmática, brinda soporte a las entidades o personas naturales que contraten el uso de licencias para los productos de software, así como los servicios de asistencia técnica que son comercializados por SEGURMÁTICA. Detalles en esta emisión. Transmisión: Estreno

12:00AM TODO NATURAL

Alimentación animal Sinopsis: Sobre cómo se alimentan los animales y sus conductas sorprendentes al respecto Transmisión: RTX

12:00AM NOTICIERO NACIONAL

El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación.

12:00AM NOTICIERO CULTURAL

La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago.

12:00AM TELESUR

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

MULTIVISION – VIERNES 07 FEBRERO 2020 06:29AM CARTELERA 06:32AM HOLA CHICO Tira: Amigas, Vampirina, Zak Storm. 07:17AM LAS HEROÍNAS DEL ARCOIRIS TEMA: El gran gas. 07:28AM DOCUMENTAL Título: Mundo natural. Los tigres de Sumatra. Sinopsis: Sumatra es una isla de Indonesia. En los profundo de sus selvas se ocultan algunos de los grandes felinos mas escurridizos del mundo. 08:07AM UTILISIMO EN FORMA Tema: Metabolismo. 08:32AM DOCUMENTAL Titulo: Grandes descubrimientos. Antiguos plusmarquistas. Sinopsis: Documental sobre los plusmarquistas de la época antigua. 09:17AM SIENTE EL SABOR ENCHILATE Plato: Doblador de Nopal rellenas. 09:41AM DOCUMENTAL Titulo: Planeta selva. Las junglas de la Sed. Sinopsis: Documental sobre el ecosistema de algunas regiones del centro y sur de América. 10:10AM CINEMAINDIO SUI DHAAGA: HECHO EN INDIA (SUI DHAAGA: MADE IN INDIA) INDIA / DRAMA / 2018 / T: 2: 02 / ESTRENO DIR: SHARAT KATARIYA INT: ANUSHKA SHARMA, VARUN DHAWAN, GOVIND PANDEY En una pequeña ciudad en el corazón de la India vive Mauji con su esposa Mamta. Mauji es un joven de familia humilde en desempleo que lucha por encontrar su pasión. Mamta es una joven bordadora que sueña con hacerse un nombre y conseguir el respeto de la sociedad. Sus vidas dan un giro cuando deciden emprender un taller textil en la India y crean el sentimiento de orgullo del producto “Made in India”. 12:12PM DOCUMENTAL TÍTULO: Recordando la nostalgia. Pueblo de Xincheng. Mantener la pureza de la moralidad. SINOPSIS: Familias, amigos, encuentros y desencuentros, sabores peculiares, una canción, una imagen de nuestras vidas, todos ellos forman parte de nuestro pasado, ese que tanto recordamos con nostalgia y que nos identificará por siempre. 12:42PM FACILISIMO Tira: Kiva puede hacerlo, Jack y los piratas, Aventuras con los Kratt. 01:25PM SERIE INFANTIL BLACK JACK Cap. 49 01:50PM SERIE EVERWOOD Cap. 10 2ª TEMPORADA 02:35PM DOCUMENTAL Titulo: Planeta selva. Las junglas de la Sed. Sinopsis: Documental sobre el ecosistema de algunas regiones del centro y sur de América. 03:02PM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 19 04:00PM CARTELERA 04:01PM DOCUMENTAL Título: Mundo natural. Los tigres de Sumatra. Sinopsis: Sumatra es una isla de Indonesia. En los profundo de sus selvas se ocultan algunos de los grandes felinos mas escurridizos del mundo. 04:40PM LA LISTA DE ERICK TÍTULO: Navidad tras bastidores. SINOPSIS: Tras tantos años viviendo en Rusia, Erick ha adoptado muchas de sus tradiciones, entre ellas asistir a espectáculos navideños, pero en este programa se mete entre bastidores para ver de cerca cómo trabajan quienes crean la magia de la Navidad. 05:05PM SERIE INFANTIL BLACK JACK Cap. 49 05:32PM HOLA CHICO Tira: Amigas, Vampirina, Zak Storm. 06:17PM LAS HEROÍNAS DEL ARCOIRIS TEMA: El gran gas. 06:28PM FACILISIMO Tira: Kiva puede hacerlo, Jack y los piratas, Aventuras con los Kratt. 07:11PM CALABACITA 07:12PM UTILISIMO EN FORMA Tema: Metabolismo. 07:37PM + LATINOS Título: Haze ft. Reik “Haz lo que quieras” / Luis Fonsi “Poco a poco” / Matisse ft. Camilo “Primer avión” 08:00PM DOCUMENTAL Titulo: Grandes descubrimientos. Antiguos plusmarquistas. Sinopsis: Documental sobre los plusmarquistas de la época antigua. 08:45PM SERIE RESCATE 3ª TEMP CAP. 11 FIN 09:28PM SERIE EL RESIDENTE Cap. 6 1ª TEMP 10:11PM SERIE EVERWOOD Cap. 10 2ª TEMPORADA 10:55PM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 19 11:42PM CARTELERA 11:43PM CINEMAINDIO SUI DHAAGA: HECHO EN INDIA (SUI DHAAGA: MADE IN INDIA) INDIA / DRAMA / 2018 / T: 2: 02 / ESTRENO DIR: SHARAT KATARIYA INT: ANUSHKA SHARMA, VARUN DHAWAN, GOVIND PANDEY En una pequeña ciudad en el corazón de la India vive Mauji con su esposa Mamta. Mauji es un joven de familia humilde en desempleo que lucha por encontrar su pasión. Mamta es una joven bordadora que sueña con hacerse un nombre y conseguir el respeto de la sociedad. Sus vidas dan un giro cuando deciden emprender un taller textil en la India y crean el sentimiento de orgullo del producto “Made in India”. 01:45AM DOCUMENTAL Título: Mundo natural. Los tigres de Sumatra. Sinopsis: Sumatra es una isla de Indonesia. En los profundo de sus selvas se ocultan algunos de los grandes felinos mas escurridizos del mundo. 02:25AM UTILISIMO EN FORMA Tema: Metabolismo. 02:50AM + LATINOS Título: Haze ft. Reik “Haz lo que quieras” / Luis Fonsi “Poco a poco” / Matisse ft. Camilo “Primer avión” 03:02AM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 19 03:47AM DOCUMENTAL TÍTULO: Recordando la nostalgia. Pueblo de Xincheng. Mantener la pureza de la moralidad. SINOPSIS: Familias, amigos, encuentros y desencuentros, sabores peculiares, una canción, una imagen de nuestras vidas, todos ellos forman parte de nuestro pasado, ese que tanto recordamos con nostalgia y que nos identificará por siempre. 04:17AM DOCUMENTAL Titulo: Planeta selva. Las junglas de la Sed. Sinopsis: Documental sobre el ecosistema de algunas regiones del centro y sur de América. 04:44AM DOCUMENTAL Titulo: Grandes descubrimientos. Antiguos plusmarquistas. Sinopsis: Documental sobre los plusmarquistas de la época antigua. 05:30AM SERIE EL RESIDENTE Cap. 6 1ª TEMP 06:13AM + LATINOS Título: Haze ft. Reik “Haz lo que quieras” / Luis Fonsi “Poco a poco” / Matisse ft. Camilo “Primer avión” 06:25AM FILMECITO ALADINO I Año: 1992 País: EEUU Dirección: John Musker Género: Animación Sinopsis Basada en el famoso cuento “Aladino y la lámpara maravillosa”, la trama se sitúa en el exótico paisaje del mítico reino árabe de Agrabah. Aladdin es un ingenioso joven que, a pesar de vivir en un estado de extrema pobreza, sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Yasmin. El destino interviene cuando el astuto visir del Sultán, Yafar, recluta a Aladdin para que le ayude a recuperar una lámpara mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. El joven encuentra la lámpara, en la que vive un genio que concede tres deseos a quien lo libere.

CANAL CLAVE – VIERNES 07 FEBRERO 2020 12:00AM CUBANOS EN CLIP No. 401 El Niño y la Verdad Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Tony Lugones Vocal Renacer Ricardo Amaray Transmisión: Estreno 12:00AM MÚSICA HABANA Alain Pérez -1 Artista de los más sobresalientes de la música cubana en la actualidad Transmisión: Estreno 12:00AM ONDA RETRO Robert Plant. Festival de Montreal. Parte I Sps. Hoy estamos regalando un conciertazo en Montreal del guitarrista Robert Plant. Transmisión: Estreno 12:00AM VOCES Y CUERDAS Los cuartetos (2do programa) Sinopsis: La incorporación en estos pequeños formatos de una nueva sonoridad, voces e instrumentos Entrevistado: Rafael Lam (periodista) Talento: Cuarteto Armonía Viva y Laudes de la Habana Transmisión: Estreno 12:00AM COLECCIÓN SALSERA NO. 145 1- Pachito Alonso ft. Kelvis Ochoa-La botella 2- Sonora Carruseles — Como Baila Micaela 3- Pupy y Los que Son Son -La Habana Marcando la diferencia 4- Aymee Nuviola ft. Kat Dahlia – La negra tiene umbao 5- Victor Manuelle ft. Yandel – Imaginar 6- El Club de los Soneros Dorados -Pregones dorados Transmisión: Estreno 12:00AM CUBANÍSIMO Tony Avila Transmisión: Estreno 12:00AM CUBANOS EN CLIP No. 401 El Niño y la Verdad Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Tony Lugones Vocal Renacer Ricardo Amaray Transmisión: Estreno 12:00AM MÚSICA HABANA Alain Pérez -1 Artista de los más sobresalientes de la música cubana en la actualidad Transmisión: Estreno 12:00AM ONDA RETRO Robert Plant. Festival de Montreal. Parte I Sps. Hoy estamos regalando un conciertazo en Montreal del guitarrista Robert Plant. Transmisión: Estreno 12:00AM VOCES Y CUERDAS Los cuartetos (2do programa) Sinopsis: La incorporación en estos pequeños formatos de una nueva sonoridad, voces e instrumentos Entrevistado: Rafael Lam (periodista) Talento: Cuarteto Armonía Viva y Laudes de la Habana Transmisión: Estreno 12:00AM COLECCIÓN SALSERA NO. 145 1- Pachito Alonso ft. Kelvis Ochoa-La botella 2- Sonora Carruseles — Como Baila Micaela 3- Pupy y Los que Son Son -La Habana Marcando la diferencia 4- Aymee Nuviola ft. Kat Dahlia – La negra tiene umbao 5- Victor Manuelle ft. Yandel – Imaginar 6- El Club de los Soneros Dorados -Pregones dorados Transmisión: Estreno 12:00AM CUBANÍSIMO Tony Avila Transmisión: Estreno 12:00AM CUBANOS EN CLIP No. 401 El Niño y la Verdad Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Tony Lugones Vocal Renacer Ricardo Amaray Transmisión: Estreno 12:00AM MÚSICA HABANA Alain Pérez -1 Artista de los más sobresalientes de la música cubana en la actualidad Transmisión: Estreno 12:00AM ONDA RETRO Robert Plant. Festival de Montreal. Parte I Sps. Hoy estamos regalando un conciertazo en Montreal del guitarrista Robert Plant. Transmisión: Estreno 12:00AM VOCES Y CUERDAS Los cuartetos (2do programa) Sinopsis: La incorporación en estos pequeños formatos de una nueva sonoridad, voces e instrumentos Entrevistado: Rafael Lam (periodista) Talento: Cuarteto Armonía Viva y Laudes de la Habana Transmisión: Estreno 12:00AM COLECCIÓN SALSERA NO. 145 1- Pachito Alonso ft. Kelvis Ochoa-La botella 2- Sonora Carruseles — Como Baila Micaela 3- Pupy y Los que Son Son -La Habana Marcando la diferencia 4- Aymee Nuviola ft. Kat Dahlia – La negra tiene umbao 5- Victor Manuelle ft. Yandel – Imaginar 6- El Club de los Soneros Dorados -Pregones dorados Transmisión: Estreno 12:00AM CUBANÍSIMO Tony Avila Transmisión: Estreno 12:00AM CUBANOS EN CLIP No. 401 El Niño y la Verdad Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Tony Lugones Vocal Renacer Ricardo Amaray Transmisión: Estreno 12:00AM NOCHE DE CLÁSICOS Jumbo Título original: Billy Rose’s Jumbo Año: 1962 / Duración: 127 min. / País: Estados Unidos Dirección: Charles Walters Reparto: Doris Day, Stephen Boyd, Jimmy Durante, Martha Raye, Dean Jagger, Joseph Waring, Lynn Wood, Charles Watts Género: Comedia. Musical | Circo Sinopsis: Jimmy Durante es el propietario de un circo que cuenta solamente con dos atracciones de interés: su hija (Doris Day) y Jumbo, un elefante de gran talento. La chica y su padre tendrán que agudizar el ingenio para salvar el circo del acoso de los acreedores. Transmisión: Estreno