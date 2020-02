Cartelera de la TV cubana

CINE DE TERROR EL CONVENTO Título original: Heretiks Reino Unido / 2018 / 86 min. / Terror / Est. / Subt. Dirección: Paul Hyett Reparto: Hannah Arterton, Michael Ironside, Rosie Day. A principios del siglo 17, la joven inocente Persephone es falsamente acusada y llevada a juicio. Su destino parece claro hasta que aparece la misteriosa Reverenda Madre ofreciéndole no sólo asilo, sino esperanza. La Reverenda Madre es la líder de un pequeño lugar de retiro religioso en el que sus compañeras dedican su vida al Señor y buscan redimir su pasado. Pero nada más llegar, Persephone tiene visiones y se da cuenta de que esto no será la salvación y que tendrá que luchar por su alma.

TELECINE (Cine de comedia) UNA NOCHE EN EL MUSEO 2: LA BATALLA DE LOS SMITHSONIAN Título original: Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian EEUU / 2009 / 105 min. / Comedia fantástica / Rep. / Subt. Dirección: Shawn Levy Reparto: Ben Stiller, Amy Adams, Hank Azaria, Owen Wilson El vigilante jurado Larry Daley se ve obligado a decir adiós a sus amigos cuando deciden hacer el Museo de Ciencias Naturales más “interactivo” y sustituyen todas las figuras por hologramas. Sus amigos son empaquetados y enviados a los archivos del famoso Smithsonian, en Washington DC. , el museo más grande del mundo. Larry recibe una llamada, en 24 horas, de Jedediah, el cowboy en miniatura, y descubre que la tabla de Ahkmenrah ha sido extraviada y eso ha hecho que el Smithsonian cobre vida. Para salvar a sus amigos, Larry viajará a Washington DC a luchar contra Kahmunrah, Al Capone, Iván el Terrible y Napoleón que han planeado un complot para apoderarse de la tabla.