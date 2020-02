Cartelera de la TV cubana

CANAL CLAVE – DOMINGO 09 FEBRERO 2020

12:00AM CUBANOS EN CLIP

No. 403 Laritza Bacallao F-CUBA & Haila Karamba David Blanco & Joao Ramy Falcón M Alfonso Transmisión: Estreno

12:00AM VIDEO MUNDO

Video Mundo 085 Kygo & Imagine Dragons – Born To Be Yours Arctic Monkeys – Four Out Of Five MAGIC! – Kiss Me Blue October – I Hope You’re Happy The Wanted – Walks Like Rihanna 5 Seconds Of Summer Transmisión: Estreno

12:00AM MEGA CLIP

Mega Clip 005 Eminem – Venom Ariana Grande – God Is A Woman Maroon 5 con Cardi B – Girls Like You Imagine Dragons – Natural Evanescence – My Heart Is Broken 5 Seconds Of Summer – Youngblood Jonas Blue con Jack & Jack – Rise Transmisión: RTX

12:00AM CONCIERTO

Roberto Carlos Transmisión: RTX

12:00AM HORA ROCK

Hora Rock 051 AVENGED SEVENFOLD- THE ROLLING STONE- FIVE FINGER DEATH PUNCH Transmisión: RTX