Cartelera de la TV cubana

12:00AM Inauguran nuevas instalaciones de la Ciudad Deportiva 1969 Récord de más hits en un juego 1978 Domina Cuba II tope de boxeo vs. Estados Unidos

12:00AM CINE DEPORTIVO PASIÓN POR EL TRIUNFO 3: PERSGUIENDO UN SUEÑO (THE CUTTING EDGE 3: CHASING THE DREAM) EEUU. / DRAMA DEPORT. / 2008 / T: 1: 45 / DIR: STUART GUILLARD INT: ALYCIA PURROTT, BEN HOLLINSWORTH-CHISTY, CARLSON ROMANO Zack Conroy busca contra todo riesgo la perfección, y por ende se ha convertido en un peligro hasta para su compañera y antigua amante. Entonces, entra en el juego la bella Alexandra, cuyo talento crudo, no refinado, es sobrepasado sólo por su pasión y deseo. Ambos quieren alcanzar un sueňo imposible, pero el peligro está en enamorarse. Tema: Patinaje sobre hielo.