Cartelera de la TV cubana

08:30AM PEQUESOY Título: No importa la marca. Tema: El valor de la humanidad, lo feo de presumir. Sinopsis: Haremos reflexionar a los peques sobre la importancia de ser buen ser humano, que vale más que el uso de ropas de marcas. Usar ese tipo de ropa no nos hace mejores.

02:00PM ARTE 7 FLORES DE AMOR Titulo original: Daffodils Nueva Zelanda / 2019 / 93 min. / Drama musical / Est. / Subt. Dirección: David Stubbs Reparto: Rose McIver, George Mason, Kimbra, Jodie Hillock. Una historia de amor agridulce contada con hermosas y memorables canciones icónicas de Nueva Zelanda. Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 4 – TEMPORADA 3 Titulo original: The good doctor Capítulo 4: Toma mi mano (The good doctor: Take my hand) EEUU / 2019 / 42 min. / Drama / Est. / Subt. Dirección: Tara Nicole Weyr Reparto: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Como teórico conspiracionista, el Dr. Neil Meléndez cuestiona su daño en el hígado. La Dra. Claire Brown trata a una mujer que no tiene la capacidad de sentir dolor, y esto la pone a prueba recordándole a su madre. Mientras tanto, el doctor Shaun Murphy y el doctor Aaron Glassman se enfrentan a una crisis en sus relaciones románticas.