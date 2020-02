Cartelera de la TV cubana

09:45PM VALE LA PENA CUANDO ME ENAMORO. . . “Cuando me enamoro pierdo el control, no quiero nada que no sea estar con esa persona, sueño con ella, me paso el día hablando de ella, no quiero estar con más nadie, solo quiero hacer, lo que él quiera hacer” Enamorarse sí. ¡Pero someterse por enamoramiento, seguro que no!