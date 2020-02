Cartelera de la TV cubana

CANAL CLAVE – DOMINGO 23 FEBRERO 2020

12:00AM CUBANOS EN CLIP RUTA T-

12:00AM VIDEO MUNDO RUTA T-

Video Mundo 001 -John Newman – Love Me Again -Martin Garrix – Animals -Pharell Williams – Happy -Imagine Dragons – Demons -Ellie Goulding – Burn -Passenger – Let Her Go -Lady Gaga – Do What U Want Transmisión: Estreno

12:00AM MEGA CLIP RUTA T-

Mega Clip 007 -Benny Blanco & Calvin Harris – I Found You -Marshmello con Bastille – Happier -The Chainsmokers con Kelsea Ballerini – This Feeling -Maroon 5 con Cardi B – Girls Like You -Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow -Bazzi con Camila Cabello – Beautiful -Coldplay – Fix You -George Ezra – Shotgun Transmisión: RTX

12:00AM CONCIERTO RUTA T-

Mauricio Figueiral Transmisión: Estreno

12:00AM CUBANOS EN CLIP RUTA T-

12:00AM HORA ROCK RUTA T-

Hora Rock 053 BLINK 182- THE RASMUS- BLACK VEIL BRIDES Transmisión: RTX