Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 4 – TEMPORADA 3 Titulo original: The good doctor Capítulo 4: Toma mi mano (The good doctor: Take my hand) EEUU / 2019 / 42 min. / Drama / Est. / Subt. Dirección: Tara Nicole Weyr Reparto: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Como teórico conspiracionista, el Dr. Neil Meléndez cuestiona su daño en el hígado. La Dra. Claire Brown trata a una mujer que no tiene la capacidad de sentir dolor, y esto la pone a prueba recordándole a su madre. Mientras tanto, el Dr Shaun Murphy y el Dr. Aaron Glassman se enfrentan a una crisis en sus relaciones románticas.

10:45AM VALE LA PENA CUANDO ME ENAMORO. . . “Cuando me enamoro pierdo el control, no quiero nada que no sea estar con esa persona, sueño con ella, me paso el día hablando de ella, no quiero estar con más nadie, solo quiero hacer, lo que él quiera hacer” Enamorarse sí. Pero someterse por enamoramiento, seguro que no!