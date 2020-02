Cartelera de la TV cubana

MULTIVISION – MARTES 25 FEBRERO 2020

06:30AM HOLA CHICO Tira: Amigazazo, Masha y el oso, Héroes en pijama, Yoko.

07:12AM PATRULLA DE CACHORROS TEMA: Cachorros en reparación.

07:24AM DOCUMENTAL Título: Indochina salvaje. Cambodia, el reino del agua. Sinopsis: Cambodia es un país tallado por el agua, una tierra salvaje de lluvia, ríos y lagos. El agua da vida, brinda oportunidad y presenta grandes retos para la amplia variedad de vida salvaje.

08:08AM UTILISIMO ACTIVATE Tema: Técnicas de combate.

08:33AM DOCUMENTAL Título: Arquitectos del mundo antiguo. Sinopsis: Documental sobre las ingenierías y construcciones realizadas por los arquitectos de la época antigua.

09:17AM COSMÉTICA NATURAL Titulo: Mascarilla natural.

09:38AM DOCUMENTAL Título: Desde el zoológico. Nuevas instalaciones y cambio de animales. Sinopsis: Documental sobre el cuidado y protección de las instalaciones donde habitan los animales del zoológico de Guadalajara en México.

10:04AM CINEVISION ACTOS QUE DESAFIAN A LA MUERTE (DEATHDEFYINGACTS) REINO UNIDO-AUSTRALIA / DRAMA / 2008 / TIEMPO 1: 37´09 DIRECTOR: GILLIAN ARMSTRONG INT: GUY PEARCE; CATHERINE ZETA-JONES; SAOIRSE RONAN; TIMOTHY SPALL; Harry Houdini tiene un romance con una estafadora escocesa que asegura conocer las palabras finales mencionadas por su madre en su lecho de muerte.

11:41AM #´S 1 Talento: Calum Scott ft. Leona Lewis – You are the reason / Charlie Puth- Cheating on you / Coldplay- Everyday life.

11:53AM DIARIO DE VIAJES TÍTULO: Aldeas con tradiciones. SINOPSIS: Iniciamos una travesía épica por uno de los lugares más lindos y rurales de China. Únanse a nosotros a un viaje donde se refleja el contraste entre lo antiguo y lo nuevo de China visto desde la cotidianidad.

12:23PM FACILISIMO Tira: Bubble Guppies, Morko y Mali.

01:10PM SERIE INFANTIL BLACK JACK Cap. 61

01:35PM SERIE EVERWOOD Cap. 22 2ª TEMPORADAFIN

02:18PM DOCUMENTAL Título: Dra Dee, veterinaria de Alaska. Bienvenidas a la localidad de Eagle, amputación de la pala de Stitch. Sinopsis: Animal House es uno de los mayores hospitales del Estado, pero algunos lugares están tan alejados que hay que ir en avión. Para ella todos los animales merecen el mejor cuidado y una segunda oportunidad.

03:05PM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 31

04:45PM DOCUMENTAL TÍTULO: PRUEBA DE FUEGO. Helicóptero de entrenamiento y ataque. SINOPSIS: ¿Serían capaces de ponerse al mando de un helicóptero militar sin siquiera saber pilotarlo? Cualquier persona en sus cabales diría que no, y por eso mismo el Ejército ruso ha creado la aeronave perfecta para el entrenamiento de futuros pilotos, el Mi-28UB. En este episodio les presentamos uno de los mejores helicópteros de ataque del mundo.

05:37PM HOLA CHICO Tira: Amigazazo, Masha y el oso, Héroes en pijama, Yoko.

06:32PM FACILISIMO Tira: Bubble Guppies, Morko y Mali.

07:19PM CALABACITA

07:20PM UTILISIMO ACTIVATE Tema: Técnicas de combate.

08:45PM SERIE SANGRE, PASIÓN Y PETRÓLEO 1ª TEMP Cap. 5

09:25PM DOCUMENTAL FORENSE Titulo: La historia detrás del crimen.

10:10PM SERIE EVERWOOD Cap. 22 2ª TEMPORADA FIN

10:54PM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 31

02:00AM UTILISIMO FIESTA EN CASA Tema: Conjunto de algas.

02:37AM SERIE LA VIDA BELLA Cap. 31

03:22AM DIARIO DE VIAJES TÍTULO: Aldeas con tradiciones. SINOPSIS: Iniciamos una travesía épica por uno de los lugares más lindos y rurales de China. Únanse a nosotros a un viaje donde se refleja el contraste entre lo antiguo y lo nuevo de China visto desde la cotidianidad.

03:52AM DOCUMENTAL Título: Desde el zoológico. Nuevas instalaciones y cambio de animales. Sinopsis: Documental sobre el cuidado y protección de las instalaciones donde habitan los animales del zoológico de Guadalajara en México.

05:00AM DOCUMENTAL FORENSE Título: La historia detrás del crimen.

