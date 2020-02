Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 5 – TEMPORADA 3 THE GOOD DOCTOR (Titulo original: The good doctor Capitulo 5: First Case, Second Base (The Good Doctor: Take my hand) EEUU / 2019 / 42 min. / Drama / Est. / Subt. Dirección: Rebecca Moline Reparto: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas La Dra. Audrey Lim ha designado al Dr. Shaun Murphy para que realice su primera cirugía. Sin embargo, el Dr. Marcus Andrews tiene dudas de si realmente Shaun está preparado para su primera cirugía como líder. Mientras que los doctores Claire Brown y Morgan Reznick se enfrentan a un caso difícil.