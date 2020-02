Cartelera de la TV cubana

TELECINE (Cine de comedia) MEJOR IMPOSIBLE AS GOOD AS IT GETS (Titulo Original) EEUU. / 1997 / 138 min / Comedia / reposición / color / subtitulada al español Dirección: James L. Brooks Reparto: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear (Época actual) Melvin Udall, un escritor obsesivo y maniático, es uno de los seres más desagradables y desagradecidos que uno pueda tener como vecino. Pero, un buen día, tiene que hacerse cargo de un perro al que odia a muerte. La presencia en su vida del animal ablandará su corazón.