Paisaje habanero… ¡robarlo todo, en la perpetuidad de una instantánea!

Por IRENE IZQUIERDO

No todos los días vivimos un paisaje así, sereno, calmado, invitando al sosiego. No, no siempre la habanera bahía es dócil, como invitando a tocarla con la mano, amistosa, complaciente.

Desde los fuertes muros, lejos hoy de la concepción bélica que los llevó a existir, para sacar afuera los “dedos atrevidos”, la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña permite apreciar una beldad como la Ciudad maravilla, mientras ella, por su antigüedad, forma parte del patrimonio histórico y cultural de la nación y -¿por qué no?- de la América Hispana.

La Cabaña nuestra ha sido en jornadas recientes un agitado escenario, en cual era muy difícil abarcar todo el programa literario y cultural previsto. En los primeros días la lluvia intento opacar el brillo del gran acontecimiento. Mas…, no fue tanto así, porque hasta ella vino a la tierra a buscar sus libros.

Luego, la normalidad, y en medio de uno de los acontecimientos literarios más importantes del país, el divertimento se imponía, principalmente, para los amigos de otros lares que disfrutaban del hermoso paisaje Cabaña-bahía-Habana, sin imaginar que cuando ese mar anda furioso es capaz de probar fuerza intentando besar al faro de El Morro. Una ira peculiar, que también es bella.

Pero un paisaje así, sereno, calmado, invitando al sosiego, no puede ser imagen de un día: hay que llenar las pupilas como si fueran valijas, pero además, robarlo todo, en la perpetuidad de una instantánea.