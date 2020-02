Veteranos y novatos se dan la mano

Por JEIDDY MARTÍNEZ ARMAS

Nuestra Isla reafirmó su amplia tradición literaria a través de quienes en el transcurso del pasado año obtuvieron lauros en prestigiosos certámenes nacionales, provinciales e internacionales.

El Premio Casa de las Américas ─uno de los más importantes de su tipo en el continente─, en su edición número 60 fue entregado a finales de enero de 2019. En la categoría de novela, el galardón recayó en La ruta, del argentino Eduardo F. Varela. El de poesía lo conquistó Yaraví para cantar bajo los cielos del norte (biografía no autorizada de un Banksy sudamericano), del ecuatoriano Juan José Rodinás.

En el acápite de literatura para niños y jóvenes fue escogida Piel de noche, obra del cubano Alexis Díaz Pimienta; mientras que en el apartado de literatura brasileña prevaleció Por cima do mar, de Deborah Dornellas.

Igualmente se eligieron los mejores textos concursantes en las especialidades de Ensayo histórico-social (Nuestro viaje a la luna. La idea de la transformación de la naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, del cubano Reinaldo Funes Monzote) y Estudios sobre latinos en los Estados Unidos (Indian Given. Racial Geographies across Mexico and the United States, de María Josefina Saldaña-Portillo).

Al prestigioso intelectual Roberto Fernández Retamar, de profunda vocación martiana, presidente durante décadas de la Casa de las Américas y fallecido en julio, le fue otorgado meses antes el Premio Internacional Unesco José Martí.

Uno de los certámenes que ansían ganar los narradores cubanos es el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. En 2019 lo obtuvo la habanera Karla Suárez, por Un pañuelo.

El Premio Alejo Carpentier –el más importante que concede el Instituto Cubano del Libro, junto a la Editorial Letras Cubanas y la Fundación Alejo Carpentier— fue entregado, en novela, a Alberto Marrero Fernández, por Agua de paraíso. El máximo galardón en cuento lo alcanzó el volumen El año que nieve, del narrador y periodista Rubén Rodríguez. Además, el premio de poesía Nicolás Guillén quedó en manos de Alberto Peraza Ceballos, autor de Macerar.

A pesar de la relevancia de los anteriores galardones, tal vez el lauro más anhelado por los escritores en la Isla sea el Premio Nacional de Literatura, otorgado en los últimos días de 2019 a Lina de Feria Barrio, considerada una de las voces más representativas de la poética femenina actual.

Letras juveniles

Los premios David, instituidos por la Uneac con el objetivo de estimular a los autores inéditos cubanos, se concedieron al poemario Criogenia, de Giselle Lucía Navarro Delgado; y al libro de cuentos La colina y la piedra, cuyo autor es Damir Molina Lorenzo.

Con los Calendario ─laurel que confiere la Asociación Hermanos Saíz (AHS)─ resultaron galardonados Elisabeth Reinosa Aliada (Líneas del tiempo), en el apartado de narrativa; Leidi González Amador (El mensajero), en literatura para niños y jóvenes; y en ciencia ficción, Alexy Duménigo, con la selección de cuentos Izokumi. Asimismo, Daniel Duarte de la Vega ganó en poesía, con el cuaderno Las transiciones.

La literatura joven cubana tuvo una amplia representación femenina en el año que culminó. Malena Salazar Maciá recibió el premio Luis Rogelio Nogueras 2019, en la categoría de literatura infantil, por su novela Mabel y el misterio del cemí. También la Beca de Creación La Noche –la auspicia la AHS–, con el proyecto de novela infantil La otra casa.

Los expertos opinan…

El Premio Anual de la Crítica Literaria, el cual se otorga anualmente a los libros más importantes publicados por las casas editoriales cubanas, fue dado a una lista amplia de títulos. Por ejemplo, El libro del Editor, de Elizabeth Díaz González; El frío de vivir, de Sergio García; El cuaderno de los disparates, de Julio Travieso Serrano; y Todas las patas en el aire, de Rafael de Águila.

Buena literatura en todo el país

Marcia Jiménez, con el cuaderno Modus Operandi (poesía), y María Caridad González, con Había una vez un verso (literatura para niños y jóvenes), ganaron la edición 31 del concurso Hermanos Loynaz, en Pinar del Río. En narrativa el lauro fue para el villaclareño Edelmis Anoceto, por Sala de lectura.

En el centro de Cuba, los premios literarios Fundación de la ciudad de Santa Clara, recayeron en varios autores, entre los que se destaca, en poesía, El último lector de Marx, del holguinero Moisés Mayán Chapú. El cuento vencedor en este certamen fue La Isla habitada, de Pedro Luis Rodríguez.

Masiel Mateos Trujillo, con Infernus gran pas de deux, y Yasmani Rodríguez Alfaro, con A la sombra del mago, en los apartados de poesía para adultos y literatura para niños, respectivamente, obtuvieron el premio Eliseo Diego 2019, en Ciego de Ávila.

Premiados en España

El cubano Sergio García Zamora, autor de Los uniformes, se agenció el III Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique. Su coetáneo, Frank Castell González, ganó el Premio Internacional Pastora Marcela, por su poemario Como un país desierto; y el narrador Rafael de Águila, merecedor en época reciente de relevantes lauros de las letras cubanas y regionales, fue vencedor en el XXI certamen de relato corto Tierra de Monegros, por su cuento Rebehka.

A pesar de las limitaciones en el sistema editorial del país, la creación literaria se mantuvo y proliferó. Veremos que nos deparará esta manifestación cultural en los próximos 12 meses.