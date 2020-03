Cartelera de la TV cubana

BAJO LA TORRE EIFEL (UNDER THE EIFFEL TOWER)

10:16AM DOMINGO EN CASA BAJO LA TORRE EIFEL (UNDER THE EIFFEL TOWER) EEUU. / COMEDIA DRAMÁTICA ROMÁNTICA / 2019 / T: 1: 27 / ESTRENO DIR: ARCHIE BORDERS INT: MATT WALSH, JUDITH GODRECHE, REID SCOTT Stuart es, un hombre que, en medio de una crisis de mediana edad, termina proponiéndole matrimonio debajo de la Torre Eiffel a la hija de 26 años de su mejor amigo. Avergonzado, Stuart decide recorrer los campos franceses, donde la vida le presenta la posibilidad de un romance con la encantadora dueña de un viñedo.

02:52PM MINICINEMA KIM POSSIBLE AÑO : 2019 DURACIÓN: 86 MIN. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DIRECCIÓN: ZACH STEIN COMEDIA: . AVENTURAS. INTRIGA | ESPIONAJE. CINE FAMILIAR Kim Possible (Sadie Stanley) es una chica normal y corriente que se dedica a salvar al mundo en su tiempo libre. Con la ayuda de su mejor amigo, Ron Stoppable (Sean Giambrone) , pelea contra villanos y hace frente a un sinfín de amenazas.

MYTHICA THE DAKSPORE (MITHICA THE DAKSPORE)

04:20PM CINE DE AVENTURAS MYTHICA THE DAKSPORE (MITHICA THE DAKSPORE) EEUU / FANTASIA-ACCIÓN / 2015 / TIEMPO: 1: 48´41 DIRECTOR: ANNE K. BLACK INT: KEVIN SORBO, MELANIE STONE, MICHAEL FLYNN, Marek, recluta a un grupo de aventureros para enfrentarse a Szorlok, el legendario Nigromante, y frustrar su objetivo de unir los cuatro fragmentos de la Darkspore para desatar una plaga de-muertos en la tierra.