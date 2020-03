Cartelera de la TV cubana

EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS CABALLOS Título en idioma original: The Horsewhisperer EU / 1998 / 110´ / Drama romántico / Reposición / color / Subtitulada en español Dirección: Robert Redford. Reparto: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill. Grace (Scarlett Johansson) y su amiga Judith salen a dar un paseo a caballo y son atropelladas por un tráiler. Judith y su caballo mueren, mientras que Grace y el suyo (Pilgrim) resultan gravemente heridos. En un intento desesperado por recuperar a Pilgrim que, desde el accidente, se ha convertido en un caballo salvaje, Anie (Scott Thomas) , la madre de Grace, decide ir a Montana a ver a Tom Booker (Robert Redford) , un vaquero que posee un don especial para hablar y curar a los caballos. Completamiento: Cartagena, Colombia (0: 07: 12)

Tatuarse con cuidado Sinopsis: De los riesgos de realizarse tatuajes en la piel comentan los jóvenes en esta emisión de Quédate conmigo. Inv. Will Campa. Talento: Clips: Will Campa “No te quedes con ganas”. Will Campa “Mi Filosofìa” Transmisión: Estreno