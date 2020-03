Cartelera de la TV cubana

MULTIVISION – MIERCOLES 04 MARZO 2020

12:00AM DOCUMENTAL DRA DEE, VETERINARIA DE ALASKA. OPERACIÓN DE RUBI. RUTA-EDITADOS / DOC. / DOC. DE RELLENO T-

Sinopsis: Animal House es uno de los mejores hospitales de Estados, pero algunos lugares están tan alejados de la doctora, tiene que ir en unión porque todos los animales merecen el mejor cuidado y su misión es tratar a todos los animales como si fueran de ella. . . Transmisión: RTX

12:00AM UTILISIMO RUTA-EDITADOS / UTILITARIO / FIESTA EN CASA SEMANA DEL 17 AL 23 / 02 T-

REDECORA CON TUS MANOS Titulo: Rincón adolescente. Transmisión: RTX

12:00AM #´S 1 RUTA-EDITADOS / MUSICALES / #´S 1 T-

Krewella- Greenlights / Trevor Daniel- Falling / Sigalaft Ella Henderson- We got love / Ren- New Way Transmisión: RTX

12:00AM SERIE RUTA-EDITADOS SERIE / SERIE DIURNA / LA VIDA BELLA / CAP. T-

LA VIDA BELLA CAP. 36 Transmisión: RTX

12:00AM DIARIO DE VIAJES BELLEZAS ÚNICAS RUTA-EDITADOS / DOC. / DIARIO DE VIAJES. T-

SINOPSIS: Iniciamos una travesía épica por uno de los lugares más lindos y rurales de China. Únanse a nosotros a un viaje donde se refleja el contraste entre lo antiguo y lo nuevo de China visto desde la naturaleza. Transmisión: RTX

12:00AM DOCUMENTAL RUTA-EDITADOS / DOC. / DOCUMENTALES DE ANIMALES T-

Transmisión: RTX

12:00AM DOCUMENTAL CHINA MODERNA RUTA-EDITADOS / DOCUMENTAL / MEMORIA HISTÓRICA / SEMANA DEL 2-03 AL 8-03 T-

Sinopsis: Documental sobre la cultura, tradición e identidad milenaria de China. Transmisión: RTX

12:00AM DOCUMENTAL FORENSE RUTA-EDITADOS / SERIE CIENTIF / FORENSE T-

Tema: Persiguiendo a Kelly Cochram. Transmisión: RTX

12:00AM DOCUMENTAL RUSIA TODAY PRUEBA DE FUEGO. LANCHA DE OPERACIONES ESPECIALES. RUTA-EDIT / DOC / RUSIA TODAY T-

SINOPSIS: Si hay algo que caracteriza las acciones de los comandos de operaciones especiales es su precisión y rapidez. Pero para realizar debidamente sus misiones necesitan vehículos que sean tan precisos y rápidos como ellos. Ahí entran en juego las nuevas lanchas de asalto de la Marina de Rusia: su imponente frenada y su capacidad única para acoplarse a una nave nodriza las convierten en la herramienta ideal para desconcertar y eliminar al enemigo. Transmisión: RTX

12:00AM #´S 1 RUTA-EDITADOS / MUSICALES / #´S 1 T-

Krewella- Greenlights / Trevor Daniel- Falling / Sigalaft Ella Henderson- We got love / Ren- New Way Transmisión: RTX

12:00AM RELLENO RUTA T-

Transmisión: RTX

12:00AM CARTELERA RUTA T-

12:00AM CUBANITOS RUTA-EDITADOS / INFANTILES / CUBANITOS / 53 T-

Elpidio Valdés, Matojo, Yanela y Oriel.

12:00AM ANIMADOS RUTA-EDITADOS / INFANTILES / RELLENO T-

Ranger Rob- El show de acrobacias Transmisión: Estreno

12:00AM EUROMAXX RUTA-EDITADOS / DOC. / EUROMAXX T-

Transmisión: Estreno

12:00AM CLASICOS RUTA-EDITADOSMUSICALES / CLÁSICOS / SEMANA DEL 2 AL 8 DE MARZO T-

Ella Fitzgerald ft. Frank Sinatra- The lady is a tramp / Nina Simone- Ain`t got no, I got life / Aretha Franklin- Think Transmisión: Estreno

12:00AM UTILISIMO RUTA-EDITADOS / UTILITARIO / DECORACIÓN CREATIVA SEMANA DEL 17 AL 23 / 02 T-

DECORACION CREATIVA Tema: Estampar diseños.

12:00AM DOCUMENTAL EL ABC DEL CEREBRO RUTA-EDITADOS / DOCUMENTAL / CIENCIA Y TÉCNICA / SEMANA DEL 2-03 AL 8-03 T-

Sinopsis: Documental presentado por el Doctor David Eagleman sobre cómo nuestras experiencias personales dan vida al cerebro y cómo el cerebro da forma a nuestras vidas. Transmisión: Estreno

12:00AM D´TODO RUTA-EDITADOS / DOC. VARIOS / D´TODO SEMANA DEL 2 AL 8 / 03 T-

Tema: El cine. Transmisión: RTX

12:00AM DOCUMENTAL NGORONGORO. LOS HIJOS DEL VOLCÁN RUTA-EDITADOS / DOCUMENTAL / DOCUMENTALES DE ANIMALES / SEMANA DEL 2-03 AL 8-03 T-

Sinopsis: Documental sobre los animales que habitan en la zona volcánica del Ngorongoro en Tanzania. Transmisión: Estreno

12:00AM CINEVISION OTOÑO EN NUEVA YORK RUTA-EDITADOS / CINEMATOGRÁFICOS / CINEVISIÓN T-

(Autumn in New York) EEUU / Drama Romántico) / 2000 / Tiempo 1: 45 Director: Joan Chen Int: Richard Gere Winona Ryder Anthony LaPaglia SINOPSIS: Inesperadamente, un hombre se enamora de una mujer que pronto va a morir y es más de 20 años menor que él.

12:00AM RONDA ARTISTICA RUTA-EDITADOS / MUSICALES / RONDA ARTÍSTICA / SEMANA DEL 2 AL 8 DE MARZO T-

RONDA ARTISTICA

12:00AM FACILISIMO RUTA-EDITADOS / INFANTILES / FACILÍSIMO T-

12:00AM SERIE INFANTIL RUTA-EDITADOS / INFANTILES / SERIE INFANTIL / CAP. T-

Transmisión: Estreno

12:00AM SERIE RUTA-EDITADOS SERIE / SERIE JUVENIL / EVERWOOD T-

EVERWOOD Capítulo 6

12:00AM DOCUMENTAL JUEGO DE REYES. RUTA-EDITADOS / DOC. / DOC. DE RELLENO T-

Sinopsis: Un juego mortal en la noche africana se anuncia todas las noches. Están los reyes actuales y los futuros reyes y al llegar la noche cuando cada uno de los reyes llama a sus dominios todos los desafiantes escuchan con atención en busca de alguna debilidad. Transmisión: Estreno

12:00AM SERIE RUTA-EDITADOS SERIE / SERIE DIURNA / LA VIDA BELLA / CAP. T-

LA VIDA BELLA CAP. 37

12:00AM RELLENOS RUTA T-

Transmisión: RTX

12:00AM ENLACE RUTA T-

Transmisión: RTX

12:00AM CARTELERA RUTA T-

12:00AM EUROMAXX RUTA-EDITADOS / DOC. / EUROMAXX T-

Transmisión: RTX

12:00AM CLASICOS RUTA-EDITADOS / MUSICALES / CLÁSICOS / SEMANA DEL 2 AL 8 DE MARZO T-

Ella Fitzgerald ft. Frank Sinatra- The lady is a tramp / Nina Simone- Ain`t got no, I got life / Aretha Franklin- Think

12:00AM ECONOMÍA CREATIVA TELEFONÍA INDÍGENA. EN DEFENSA DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN. RUTA-EDIT / DOC / ECONOMÍA CREATIVA T-

SINOPSIS: Espacio que la DW ha dedicado a micro emprendimientos pujantes y novedosos en América Latina.

12:00AM SERIE INFANTIL RUTA-EDITADOS / INFANTILES / SERIE INFANTIL / CAP. T-

Transmisión: RTX

12:00AM CUBANITOS RUTA-EDITADOS / INFANTILES / CUBANITOS 53 T-

Elpidio Valdés, Matojo, Yanela y Oriel. Transmisión: RTX

12:00AM ANIMADOS RUTA-EDITADOS / INFANTILES / RELLENO T-

Ranger Rob- El show de acrobacias Transmisión: RTX

12:00AM FACILISIMO RUTA-EDITADOS / INFANTILES / FACILÍSIMO T-

Transmisión: RTX

12:00AM CALABACITA RUTA T-

12:00AM UTILISIMO RUTA-EDITADOS / UTILITARIO / DECORACIÓN CREATIVA SEMANA DEL 17 AL 23 / 02 T-

DECORACION CREATIVA Tema: Estampar diseños. Transmisión: Estreno

12:00AM CLASICOS RUTA-EDITADOS / MUSICALES / CLÁSICOS / SEMANA DEL 2 AL 8 DE MARZO T-

Ella Fitzgerald ft. Frank Sinatra- The lady is a tramp / Nina Simone- Ain`t got no, I got life / Aretha Franklin- Think

12:00AM DOCUMENTAL EL ABC DEL CEREBRO RUTA-EDITADOS / DOCUMENTAL / CIENCIA Y TÉCNICA / SEMANA DEL 2-03 AL 8-03 T-

Sinopsis: Documental presentado por el Doctor David Eagleman sobre cómo nuestras experiencias personales dan vida al cerebro y cómo el cerebro da forma a nuestras vidas. Transmisión: RTX

12:00AM SERIE RUTA-EDITADOS SERIE / SERIE NOCTURNA / INSTINTO / CAP. T-

INSTINTO CAP. 11 FIN Transmisión: Estreno

12:00AM SERIE RUTA-EDITADOS / SERIE CIENTÍFICA / EL RESIDENTE T-

EL RESIDENTE CAP. 5 Transmisión: Estreno

12:00AM SERIE RUTA-EDITADOS SERIE / SERIE JUVENIL / EVERWOOD T-

EVERWOOD Capítulo 6 Transmisión: RTX

12:00AM CARTELERA RUTA T-

12:00AM SERIE RUTA-EDITADOS SERIE / SERIE DIURNA / LA VIDA BELLA / CAP. T-

LA VIDA BELLA CAP. 37 Transmisión: RTX

12:00AM CINEVISION OTOÑO EN NUEVA YORK RUTA-EDITADOS / CINEMATOGRÁFICOS / CINEVISIÓN T-