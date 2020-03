Cartelera de la TV cubana

EL HUÉSPED Título original: The guest 2014 / 95 min / Estados Unidos / Acción / Rep. Dirección: Adam Wingard Reparto: Dan Stevens, Maika Monroe, Leland Orser, Lance Reddick, Sheila Kelley. Los Peterson siguen llorando el fallecimiento de su hijo Caleb en la guerra de Afganistán. En pleno duelo, David (Dan Stevens) irrumpe en el hogar familiar y conquista a cada uno de sus miembros hasta que uno de ellos comienza a intuir que David no es quien parece ser. Completamiento: PENDIENTE Transmisión: RTX

EL BUEN DOCTOR – T3 – CAPITULO 6 Titulo original: The good doctor Capitulo 6: Degree Angle (The good doctor: Take my hand) EEUU / 2019 / 42 min. / Drama / Est. / Subt. Dirección: Steve Robin Reparto: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas El Dr. Shaun se enfrenta a su primera cirugía como jefe y la Dra. Lim le deja practicar con su equipo, pero el joven doctor termina enfrentándose con una enfermera que pone en peligro su carrera. El fallecimiento de la madre de Claire hace que ésta actúe de forma descontrolada. Transmisión: RTX